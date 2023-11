Četiri sjajne lokacije iz serije o britanskoj monarhiji

Britanska kraljevska obitelj posjećuje neka od najprestižnijih i najljepših mjesta diljem svijeta, od dvoraca do međunarodnih turneja, što ih čini jednima od najiskusnijih svjetskih putnika. Kroz ovu dramsku seriju o britanskoj monarhiji, čija se posljednja sezona u dva dijela prikazuje od 16. studenog, nakon dosadašnjih epskih šest sezona, sedam godina i tri glumačka postava, gledatelji će vidjeti djelić tih slikovitih mjesta. Budući da je 42 % putnika iz Hrvatske zainteresirano za putovanje na neko od odredišta prikazanih u seriji, Booking.com predstavlja četiri lokacije u Ujedinjenom Kraljevstvu na kojima su snimljene najbolje scene iz te dramaturški vrhunske i popularne televizijske drame o kraljevskoj obitelji.

London, Ujedinjeno Kraljevstvo

London, središnja pozornica zbivanja u seriji, fantastična je metropola i dom nekih od najvažnijih kraljevskih znamenitosti Ujedinjenog Kraljevstva. Kuća Lancaster, prepuna povijesti, kao golemi duplikat kraljevske rezidencije na ekranu glumi Buckinghamsku palaču, a nalazi se samo nekoliko koraka od prave palače u četvrti St James. Putnike koji žele vidjeti glavni grad iz kraljevske perspektive smjena straže u okviru obilaska Buckinghamske palače vodi u srce britanske monarhije, gdje mogu svjedočiti glasovitoj ceremoniji ispred palače prije nego što posjete nekoliko legendarnih atrakcija diljem Londona. Posjetitelji se mogu i zaputiti na istok, na obilazak Londonskog tornja i krunskih dragulja kako bi osobno vidjeli najblistavija i najdragocjenija nacionalna blaga. Završna sezona televizijske kraljevske biografije obuhvatit će kraljevsko vjenčanje princa Charlesa i Camille Parker Bowles (kasnije kralja Charlesa III i kraljice Camille), koje je priređeno 2005. godine u dvorcu Windsor. Posjetitelji Londona mogu se odlučiti za popodnevni obilazak Royal Windsora iz Londona i zaputiti se izvan grada kako bi osobno vidjeli kapelu svetog Jurja.

Gdje boraviti: 9 Hertford Street smješten je nekoliko minuta hoda od lokacije snimanja, kuće Lancaster House, a nudi klasične i elegantne apartmane u lijepoj stambenoj ulici u glamuroznoj četvrti Mayfair. Smješteni u blizini Hyde Parka, gosti mogu uživati u prekrasnom gradskom zelenom prostoru ili otići do obližnje tržnice Shepherd Market, malog trga poznatog po simpatičnim buticima i divnim restoranima. Nakon dana provedenog u užurbanom gradu gosti se mogu sklupčati na kauču uz šalicu kraljevskog engleskog čaja i vatru koja ih grije.

St Andrews, Ujedinjeno Kraljevstvo

St Andrews, divan škotski priobalni gradić u regiji Fife, u kraljevskoj se seriji pojavljuje kao dom sadašnjeg princa i princeze od Walesa, koji su se upoznali dok su studirali na tamošnjem poznatom sveučilištu, najstarijem u Škotskoj. Kamere su tijekom ove godine već opažene u tom sveučilišnom gradiću čije će se impresivne srednjovjekovne ruševine, raskošne zgrade i pješčane plaže pojaviti u završnom dijelu serije, u kojem se prikazuju životi kraljevske obitelji početkom 2000-ih godina. Osim što je poznat po sveučilištu i bivšim stanovnicima, St Andrews se često naziva i „kolijevkom golfa", koji se ondje igra još od 15. stoljeća. Ljubitelji mogu istražiti gradski links golf-teren u okviru obilaska posvećenog povijesti golf-terena St Andrews Old Course za igrače golfa, na kojem će se upoznati s korijenima igre i terena Old Course, koji se smatra najstarijim i najlegendarnijim golf-terenom na svijetu te je poznat i kao „Velika stara dama". Oni koji baš nisu vični igranju golfa mogu istražiti bogatu povijest grada na dnevnom pješačkom obilasku nezaobilaznih znamenitosti St Andrewsa, na kojem se istražuju znamenitosti među kojima su katedrala i dvorac St Andrews.

Gdje boraviti: Neovisno o tome jesu li ljubitelji golfa, posjetitelji će biti očarani luksuzom nadahnutim škotskim visočjem, koji im nudi Rusacks St Andrews. Ovaj hotel s pet zvjezdica, smješten uz plažu u impozantnoj zgradi iz 19. stoljeća i s pogledom na poznati Old Course, spomenik je gradskoj baštini vezanoj uz golf, a nudi i središnju bazu za istraživače St Andrewsa. Uz sve što gosti mogu poželjeti, uključujući elegantan škotski restoran, opušten gastronomski pub i nenametljiv, plišem ukrašen bar, ovaj hotel iz Booking.com-ovog programa Travel Sustainable gostima nudi i informacije o lokalnim ekosustavima, baštini i kulturi, kao i bontonu za posjetitelje.

York, Ujedinjeno Kraljevstvo

York su nedavno preplavile filmske ekipe, glumci i više od 450 statista radi snimanja „važne scene" završnog dijela serije, stoga je ovaj grad s katedralom u sjeveroistočnoj Engleskoj idealno odredište za ljubitelje serije. Srednjovjekovni je grad opasan dobro očuvanim zidovima iz 13. stoljeća, a može se istražiti u okviru povijesnog pješačkog obilaska posvećenog kronikama grada Yorka, na kojem se posjećuju drevne ruševine Shambles, tornjevi Lantern Towers i svetište St Margaret Clitherow. Grad je i dom brojnih muzeja koji istražuju bogatu povijest grada, uključujući i slatko razdoblje u kojem je ondje nastalo slastičarsko carstvo. Putnici mogu okusiti viktorijansko industrijsko razdoblje i njegovu najnoviju aromu uz degustacijsko putovanje kroz tvornicu čokolade York Cocoa Works. York je vjerojatno najpoznatiji po gotičkoj katedrali York Minster, najvećoj srednjovjekovnoj katedrali u sjevernoj Europi, koja je poslužila kao pozadina za nedavno snimanje u tom povijesnom gradu i neizostavno mjesto za posjet obožavatelja serije.

Gdje boraviti: The Dean Court nalazi se na samo nekoliko koraka od katedrale York Minster, a nudi šarmantan smještaj kakav dolikuje kraljevskom boravku. Veličanstvena vanjština hotela krije prekrasno uređene sobe, elegantan salon, vlastiti pub i pogled na impresivnu gradsku katedralu, u kojem gosti mogu uživati uz doručak. Kao smještajni objekt uključen u Booking.com-ov program Travel Sustainable, Dean Court ujedno je i predan održivosti, što uključuje dostupnost opcije da se gosti odreknu svakodnevnog čišćenja soba. Smještajni objekt ima parkiralište, a njegov položaj u centru grada znači da se York, čiji je centar udaljen tek nekoliko minuta hoda, uglavnom može istraživati pješice.