Četiri sjajna domaća benda pridružuju lineupu INmusica

LHD su instrumentalni rock n' roll trio kojeg čine Lada (bas), Hrvoje (bubnjevi) i Dinko (gitara) - ex The Bambi Molesters. Trio donosi jedinstven i svjež novi zvuk te isprepliće utjecaje nekoliko žanrova: garagea, soula, exotice, surfa i psihodelije. Trio je 2019. godine objavio singl "Boiling Water, Dreamy Girl / This Caramel Should Cover the Earth", a 2020. i drugi singl naslovljen "Green Voodoo /Blue Umbrella". Novi album, "Off the Grid" (Dirty Old Label / Red Drum), objavljen u svibnju 2022. donosi deset novih pjesama koje se šire preko granica raznih žanrova. Album je nastajao tijekom svima izazovnog proteklog razdoblja i tektonskih pomaka, a nove pjesme čine podlogu za mogući početak konstrukcijske obnove na svim razinama. U vrtlogu suvremene zaglušujuće verbalne buke, LHD slušateljima nude oslobađajuću i iskrenu instrumentalnu podlogu za neka osobna, stvarna ili virtualna putovanja, koju donose u lipnju ove godine i na pozornicu najvećeg domaćeg open-air festivala.

Je Veux je pjevačica koja je javnosti najprije poznata kao Željka Veverec. Pjevačica odličnog soul funk benda Mangroove s kojim je objavila četiri hvaljena albuma, također je u suradnji s talijanskim producentom i klavijaturistom Soulom Basementom snimila album soul jazz balada "Yesterday Today Tomorrow", koji su objavili za berlinsku etiketu Stereo Delux. Krajem 2020. godine je pod umjetničkim imenom Je Veux objavila i svoj prvi solistički album "I Glow" koji je dobio odlične kritike u cijeloj regiji, a hrvatski glazbeni novinari i kritičari su ga proglasili domaćim albumom godine. Album je osvojio i četiri statue Rock&OFF, za album godine, pjesmu godine, pop izvođača godine i novog izvođača godine. Album je osvojio i nagradu Porin za najbolji album elektronske glazbe, bio je nominiran i za album godine, a Željka za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Hvaljeni album donosi i pred publiku INmusic festivala na zagrebačkom Jarunu.

Rebel Star je ideja nastala 2006. godine. Milan Glavaški, autor glazbe i tekstova iza sebe ima bogato glazbeno iskustvo iz bendova Eve Braun i Popcycle. Nakon povratka iz SAD-a 2005. odlučio je napraviti studio u kojem će moći postaviti sebi i publici pitanja kojima se pop mainstream rijetko bavi. Pitanja o životu i smrti, početku i kraju, odrastanju i starenju, prijateljstvu i razdoru odgovore dobivaju u melodiji i poeziji već petnaest godina. Rebel Star bend je velika grupa suradnika, "pleme u kom su svi bitni" i zajednica kroz koju je prošlo dvadesetak glazbenika iz sedam zemalja. U novoj i najraskošnijoj postavi do sada, Rebel Star je šestočlani bend stacioniran u Zagrebu sastavljen od vrsnih hrvatskih i srpskih glazbenika: Zvonka Obajdin na klavijaturama, Daniel Rodik na gitari i lap steelu, Eki Džananović na bubnju, Željko Markuš na gitari, Goran Ritoša na basu te Milan Glavaški, vokal i gitara. Bend ima kompleksnu produkciju i uspijeva zadržati integritet vrhunske svirke dok prolazi kroz rock, americanu i indie žanrove u jednom dinamičnom setu.

Paul the Walrus je pop/rock senzacija iz Zagreba osnovana od strane Borne Mijolovića 2018. godine, a pridružuju mu se Martin Trgovec/Greif, Miro Kadijević i Ivan Luić. "Istočno europski Beatlesi" je termin koji najbolje opisuje zvuk benda i njihove nostalgične i šećerne pop melodije. Paul the Walrus svojim pjesmama direktno ubrizgava u slušne kanale svoje publike mješavinu dječjih brojalica i moderne depresije. Sva glazba Paul the Walrusa je prvo pažljivo snimljena na najjeftinijem setu mikrofona koji novac može kupiti, a potom brižno isproducirana od strane Borne Mijolovića u kućnom ogrtaču na kompjuteru starom osam godina. Bend također ima i svoj "estrogen" odjel kojeg čini Mirta Filipović, zadužena za šareni i eksplozivni vizualni identitet benda kroz animirane spotove, naslovnice albuma i plakate. Čitava ekipa stiže ponovno na pozornicu INmusic festivala #15 u lipnju ove godine!

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. dio su impresivnog glazbenog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala #15, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine.