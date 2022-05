LMF festival - može li Zagreb parirati Splitu i Ultri?

Nakon skoro dvije godine prisilnog mirovanja, glazbena scena se naglo probudila, publika se tek razbuđuje, a događanja i koncerata nikad nije bilo više. Toliko puno da ista ona publika koja je godinu-dvije mirovala, sad doslovno ne zna gdje bi od količine ponude, bilo domaćih imena, bilo stranih svjetskih zvijezda.

No ono što je Hrvatsku do sada najviše pozicioniralo uz bok svjetskim koncertnim silama poput Amerike i Engleske su elektronski i hip-hop festivali, koji su pokazali najveću moć okupljanja velike količine publike, domaćih posjetitelja, no, što je za turističku zemlju bitnije, moć okupljanja velike količine glazbenih turista iz drugih zemalja.

Tako su Fresh Island, Sonus, Outlook, Dimensions i Ultra utabali svjetski prizvuk Hrvatskoj, a pored Splita, Paga, i Pule, koji su logički turistima zanimljivi jer se nalaze uz more, od prošle godine Zagreb ima festival koji pretendira postati jednako velik i bitan na karti elektronske scene Svijeta. Jer Zagreb takav festival do sad još nije imao, niti je imao festival koji uopće cilja tako visoko i daleko.

Upravo u godini kada se skoro ništa nije događalo, točnije, prošlog ljeta u Zagrebu, niknuo je tako elektronski festival s velikim ambicijama - LMF - skraćeno od Let the Music be Free.

LMF je nastao od skupine entuzijasta koji su pohodili slične festivale po svijetu, i htjeli su takav jedan u svom (glavnom) gradu.

Izuzme li se InMusic festival, do sada zagrebački najveći festival, koji se održava više-manje uspješno već petnaestu godinu, Zagreb kao glavni grad uopće nema sustavno razrađenu glazbenu ponudu svjetskog kalibra kojim bi privlačio i strane posjetitelje, točno one glazbene turiste na koje ciljaju upravo ovi morski ljetni veliki festivali, i njihovi gradovi. I upravo tu LMF vidi svoje mjesto.

LMF2022 za svoje drugo izdanje u Zagreb dovodi imena svjetskog kalibra, ravno sa velikih svjetskih pozornica, a u 3 dana održavanja, od 3. do 5. lipnja, pozornicom na Jarunu prodefilirat će 40 imena raznih žanrovskih usmjerenja elektronske glazbe, od underground zvijezda do trenutačno najzanimljivijih i najaktualnijih DJ-eva koji bi spadali u manistream, no nisu razvikani i već viđeni u Zagrebu ili Hrvatskoj, što ovom festivalu stvara još jedan, svojevrstan izazov.

Fisher, Artbat, Claptone, Gorgon City, Nora En Pure, Solardo, Mark Knight, Miss Monique, Eli Brown, Martin Ikin, Cercleovci Phil & Derek, Rebuke i Sam Divine samo su neki od imena koja prvi vikend lipnja dolaze posjetiteljima LMF-a pokazati u kakvom se ritmu pleše kroz 2022. godinu.

LMF festival zamišljen je na principu 'oslobođenja' elektronske glazbe od žanrovskih ukalupljivanja pa će tri dana jarunskim jezerom odjekivati valovi techna i housea, i sve između, od mainstreama i undergrounda, od deepa, preko funky, melodic, indie ili tech housea, do progressive, acid ili hard techna. U žanru u kojem je najbitnije podžanrovsko opredjeljenje, LMF pokušava izbrisati te nevidljive granice i pokazati kako žanrovski šarolik festival može postati najbolji trodnevni tulum i sveopće slavlje elektonske glazbe, s tisućama posjetitelja.Nakon prošlogodišnjeg jednodnevnog izdanja i sveukupno 4.000 ljudi koji su prošli taj dan Jarunom, ovogodišnje izdanje prošireno je na tri dana a ambicija je okupiti desetke tisuća ljudi.

Nećemo si lagati. Svi koji se bave organizacijom velikih (ali i manjih) događaja znaju kolike tisuće, da ne kažem milijuni, idu samo na hladni pogon. Razglas, rasvjeta, dozvole, pozornice, sanitarije, ljudi, marketing...O honorarima izvođača, bolje da ne pričamo, jer se svi, kad čuju sve te cifre, doslovno smrznu. Raditi milijunski projekt svjesno s velikim investicijama a time i potencijalno velikim gubitcima, ući svjesno u drugu godinu neizvjesnosti, mogu samo najoptimističniji. I upravo to i jesmo, ludi entuzijasti koji žele u Zagrebu stvoriti najjači elektronski festival s najmoćnijim aktualnim, a najmanje razvikanim i 'izlizanim' imenima domaće i svjetske elektronske scene.

Na primjer, jedan od naših headlinera - Fisher - trenutačno je najzanimljivije ime Dj scene, prije 2 mjeseca nastupio je na Ultra Miami u Americi, i sad ga evo samo dva mjeseca kasnije imamo prilike vidjeti u Zagrebu. Ukrajinski Artbat apsolutna su atrakcija, i dolaze u Zagreb pokazati zašto ih zovu senzacijom iz Kijeva, londonski underground dvojac Gorgon City ima nenormalan respekt struke i publike, misteriozni Claptone donosi hitove čiju pjesme remixiraju Pet Shop Boysi(!), dok Nora En Pure i Miss Monique donose LMF-u ženski moćni glazbeni dodir koji oduševljava slušatelje diljem svijeta. Nakon TomorrowLanda, Coachelle i sličnih svjetskih glazbenih festivala, ova imena stižu nama u Zagreb.



Ako najavimo i najveću festivalsku pozornicu koja će se tada naći u Zagrebu, poprilično veću od prošlogodišnje, točno na razini InMusica, uz tone i tone rasvjete, razglasa i popratnih konstrukcija, kamiona i šlepera, Zagreb će dobiti elektronski spektakl kakav glavni grad i zaslužuje.

Ne skrivamo ambicije, ciljamo na veliko, i ciljamo ovo godinama raditi, godinama se graditi.



Počeli smo u Las Vegasu, nastavili u Zagrebu, a u dogledno vrijeme otvaramo i Aziju.

Zato nam možda i nije problem svjesno ući u investicije i potencijalne gubitke prvih nekoliko godina. Svatko tko se bavi poduzetništvom ovakvog tipa, ne cilja na kratku i brzu zaradu, jer je to apsolutno nemoguće. No, vjerujem da je moguće kvalitetom, radom, dosljednošću i prkosom, kroz godine, doći do festivala svjetskog kalibra, koji će, jednom, svima, nama, Zagrebu i Hrvatskoj donijeti jednu lijepu, entuzijastičnu, no i poslovno isplativu priču. Tu smo da to dokažemo - izjavio je Marijan Gagulić, iz organizacije LMF festivala.