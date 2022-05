Macy Gray u Tvornici kulture 29. listopada

Jedna od najpoznatijih R&B/soul pjevačica prepoznatljivog promuklog vokala, Macy Gray je u više od dva desetljeća karijere pokazala da je uvijek eklektična i puna iznenađenja, a vraća se u punoj formi uz novi album od 11 pjesama. "The Reset" ujedno donosi i novi način prezentacije glazbe, jer nastupa sa svojim bendom The California Jet Club. Album planiran na ljeto predstavlja potpuni uvid u Macy i njene liričke i vokalne sposobnosti u najboljem svjetlu, od uvodnog singla "Thinking of You" i gotovo potpisne ranjive intimnosti, preko orkestralne balade "You Got Away" kao i slavljeničke "Bottom to the Top" ili "Every Night" za dobro raspoloženje.

​​Macy Gray and The California Jet Club - "Thinking of You"

Novi album je odvojen od proteklih studijskih projekata i iznimnog glazbenog kataloga jer je u potpunosti uključio bend. Bubnjar je Tamir Barzilay, klavijaturist Billy Wes i basist Alex Kyhn, a svi su ujedno i multiinstrumentalisti, autori i prateći vokali koji zajedno s Macy na pozornici čine cjelinu.

"The Reset" nosi naziv po resetiranju, jer kako kaže Macy tako joj se čini ovo vrijeme u kojem živimo. "Bog nam govori da promislimo šve što radimo i kako živimo. Puno se stvari događa na koje su ljudi prestali obraćati pažnju. Svijet se resetira. Uskoro ćemo saznati je li to dobro il loše. Uvijek sam vjerovala da se sve događa s razlogom, a sada više jednostavno ne znam."Macy je oduševila glazbenu industriju objavom debija "How Life Is" iz 1999. koji je sadržavao globalni hit "I Try". Već tada je označena kao jedna od najunikatinijih vokalistica moderne pop glazbe koja je dobila veliku fan bazu. Prvijenac se prodao u preko 15 milijuna primjeraka i Gray donio Grammyja u kategoriji najbolje vokalne pop izvedbe. Nakon toga je objavila još devet albuma među kojima i sjajni "The Trouble Of Being Myself", kao i "Talking Book" obradu pjesama Stevie Wondera ili "The Way" kojeg je naslijedio "Stripped", kao i "Ruby". Uz bogatu glazbenu karijeru Macy se izgradila i kao glumica u filmovima kao što su "Training Day", "Idlewild" i "Shadowboxer".

U industriji u kojoj je počelo nedostajati pravih umjetnika, Macy je izgradila svoju viziju, stvarajući glazbu koja preskače barijere žanrova od eksperimentalnog soula do alternativnog rocka, od retro diska do hip hopa. Njen umjetnički integritet i inovativnost pridobio joj je fanove diljem svijeta, uključujući i glazbenike poput Johna Frusciantea, Erykah Baku, Gang Starra, Mos Defa i Pharaoah Monche.

Dobitnica Grammyja i brojnih nagrada kroz karijeru je imala uspone i padove, a novi album "The Reset" donosi njen veliki povratak. Osvježena s novom energijom i uz odličan novi bend The California Jet Club, kojeg čine vrhunski glazbenici, Macy će predstaviti novi album, ali i cijeli katalog njenih singlova iz bogate karijere koji su je označili jednom od najpoznatijih vokalistica u više od 20 godina.

Ulaznice kreću u prodaju u petak 20. svibnja po cijeni od 180 kn. Ta cijena će vrijediti do 31. srpnja, a dan nakon penje se na 200 kn. Na dan koncerta cijena će biti 230 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i Entria kao i online na www.eventim.hr i www.entrio.hr.