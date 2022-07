Četiri europska odredišta idealna za nogometno iskustvo

Budući da se diljem Engleske od 6. do 31. srpnja održava žensko europsko nogometno prvenstvo UEFA Women's EURO 2022., vrijeme je da se nadahnete za uzbudljivo putovanje. Istraživanje Booking.com-a, Službenog partnera za rezervaciju smještaja na UEFA-inu ženskom europskom nogometnom prvenstvu UEFA Women's EURO 2022TM, pokazuje da je za 57 % hrvatskih putnika pronalazak uzbuđenja glavna motivacija za putovanja, a uzbudljivi turniri kao što je UEFA Women's Euro 2022. mogu pomoći kod nadahnuća za planiranje putovanja. Putnici mogu iskoristiti navijanje uz druge navijače i upijanje euforične atmosfere koju će ovog ljeta donijeti UEFA-in EURO za žene. Imajući to na umu, Booking.com dijeli četiri europska odredišta kako bi nogometnim navijačima iz cijelog svijeta pomogao da ovo ljeto dožive ultimativno europsko nogometno iskustvo.

Manchester, Ujedinjeno Kraljevstvo

Engleska je domaćin ovogodišnjeg natjecanja UEFA Women's Euro 2022TM i Manchester je poznat kao jedan od najstrastvenijih nogometnih gradova u zemlji. Putnici koji traže zabavno nogometno iskustvo ovog ljeta mogu uživati u obilasku na temu nogometa uz posjet Nacionalnom nogometnom muzeju. No osim nogometa u gradu se nalazi još mnogo toga što putnici mogu istražiti i idealan je za one koji vole kulturu, noćni život i povijest. Putnici se mogu pridružiti raznim obilascima, od obilaska s degustacijom sireva kako bi okusili različite sireve koji potječu iz ove regije, obilaska četvrti Northern Quarter uz razgledavanje ulične umjetnosti kako bi istražili umjetničko i kreativno središte ovoga grada ili se mogu pridružiti privatnom glazbenom obilasku i istražiti glazbenu scenu Manchestera s ikonskim koncertnim dvoranama i pubov.

Gdje boraviti: Abel Heywood Boutique Hotel nalazi se u trendovskoj četvrti Northern Quarter u središtu Manchestera. Ovaj elegantni hotel nalazi se na nekoliko koraka od Željezničkog kolodvora Manchester Piccadilly i na kratkoj pješačkoj udaljenosti od živahnih trgovina u ulici Market Street. Savršen smještaj za one koji žele posjetiti jedan od glavnih gradskih nogometnih stadiona jer vas od njega dijeli samo nekoliko minuta vožnje taksijem.

Lyon, Francuska

Francuski grad Lyon glavni je grad gastronomije i regije Auvergne-Rhône-Alpes, ali i rodno mjesto kinematografije. Lyon je poznat po povijesnim i arhitektonskim znamenitostima te po tome što je od 1998. godine dio Svjetske baštine. Osim kulturne i gastronomske reputacije, grad je također dom dobro poznatom ženskom nogometnom klubu Lyon i njegovim igračicama. Stadion se nalazi na pola sata od centra Lyona, ali je lako dostupan unajmljenim automobilom ili pak javnim prijevozom. No prije nego što krenete na utakmicu, zašto ne biste uživali u divnim domaćim specijalitetima tijekom privatnog gastronomskog obilaska Lyona u trajanju od 2,5 sata ili posjetili muzej kinematografije i naučili više o povijesti kinematografije i audiovizualnih tehnika koje su se razvijale stoljećima. Tako putnici mogu iskusiti sve što Lyon nudi - sport, povijest, hranu ili kulturu.

Gdje boraviti: Objekt Bayard Bellecour autentična je povijesna kuća u samom srcu Lyona. Ovaj hotel nudi pravi prikaz vrijednosti i priča o ljudima iz prošlosti Lyona. Uživajte u svim modernim udobnostima u tradicionalno uređenoj zgradi koja se nalazi u blizini bazilike Notre Dame de Fourvière i Muzeja likovnih umjetnosti u Lyonu. Od ovog je hotela također vrlo jednostavno doći do stadiona Groupama automobilom ili javnim prijevozom.

Barcelona, Španjolska

Barcelona je grad s pogledom na Sredozemno more i poznata po Gaudíjevoj i drugoj Art Nouveau arhitekturi. Jedan je od najtrendi europskih gradova, središte novih trendova, mode i kuhinje. Grad je također ponosan nogometni grad s jednim od najpoznatijih stadiona u Europi te je također dio zlatne povijesti ženskog nogometa, budući da je nedavno postavio svjetski rekord u posjećenosti utakmice ženskog nogometa. Za obilazak stadiona Camp Nou u pratnji vodiča potreban je samo jedan klik putem kojeg putnici mogu istražiti stadion svjetski poznatog nogometnog kluba.

Gdje boraviti: Hotel SOFIA Barcelona, in The Unbound Collection by Hyatt smješten je na Barceloninoj aveniji Diagonal i od stadiona ga dijeli samo kratka pješačka udaljenost. Uživajte u tretmanu kao slavna osoba s vrhunskom uslugom svjetske klase uz dizajnerske jedinice i spa-centar u okviru objekta, koji uključuje vodene tretmane, saune i parne kupelji.

München, Njemačka

Njemačka je zemlja nogometa, a München je odličan grad za njemačko nogometno iskustvo. Obilazak grada s pristupom stadionu Allianz Arena odlično je mjesto za početak da putnici mogu iskusiti sve tijekom istog obilaska. Obilazak uključuje putovanje po gradu uz priliku da uživate u pivskoj kulturi Münchena, neogotičkoj arhitekturi i mnoštvu moderne umjetnosti, a zatim se zaputite na mjesto na kojem trenira lokalna momčad kako biste dobili ekskluzivan uvid iza kulisa jednog od najuspješnijih njemačkih nogometnih klubova.

Gdje boraviti: Hotel Metropol by Maier Privathotels nalazi se u centru Münchena. Objekt nudi vrhunsko gostoprimstvo i, zahvaljujući svojoj centralnoj lokaciji u blizini glavnog željezničkog kolodvora, predstavlja savršenu polazišnu točku za istraživanje Münchena. Ovaj objekt koji sudjeluje u Programu održivih putovanja udaljen je samo nekoliko minuta hoda od lokacije Theresienwiese, gdje se svake godine održava festival piva Oktoberfest.

U okviru svoje misije da olakša svima da istraže svijet, Booking.com dijeli Sezonske ponude, koje putnici mogu iskoristiti za rezervaciju svog putovanja nadahnutog nogometom ovo ljeto. Popusti kreću od 15% u objektima koji sudjeluju i koji imaju oznaku 'Sezonska ponuda', a vrijede za boravke s odjavom najkasnije 30. rujna 2022. Uz to, Booking.com putnicima diljem svijeta nudi priliku za pristup novoj razini dodatnih pogodnosti uz uvođenje treće razine Genius programa vjernosti. Taj program vjernosti Booking.com-a osmišljen je kako bi uz njega svako putovanje donijelo bolje iskustvo, a potpuno je besplatan, lako dostupan i nudi trajno članstvo. Putnici samo trebaju kreirati korisnički račun kako bi ostvarili doživotan Genius status. Kad Genius članovi otključaju nove razine, ostvarit će pristup većim popustima i većem broju nagrada koje nikad ne istječu. Putnici se samo trebaju prijaviti u svoj Booking.com korisnički račun i potražiti Genius oznaku kako bi pronašli pogodnosti i popuste.