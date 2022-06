Kako putovanja učiniti inkluzivnijima

Pojam 'putovanje' i sve što je povezano s njim trebalo bi imati značenje pozitivnih iskustava, pustolovine i užitka. No mnogi LGBTQ+ putnici diljem svijeta na putovanjima mogu doživjeti nešto sasvim drukčije. Novo istraživanje Booking.com-a, vodeće digitalne platforme za putovanja, otkriva da je 82% LGBTQ+ putnika doživjelo situacije u kojima se nisu osjećali dobrodošlo ili su se čak osjećali neugodno na putovanjima.

Najopsežnije istraživanje među LGBTQ+ putnicima koje je Booking.com dosad proveo bavi se stavovima, brigama i preferencijama vezanima za putovanja te prethodnim iskustvima, trenutačnim stanjem i nadama za inkluzivniju budućnost putovanja. Istraživanje je provedeno među LGBTQ+ putnicima iz 25 zemalja diljem svijeta te pokazuje da su negativna iskustva najčešće prisutna dok su putnici u javnosti (31%), pri čemu LGBTQ+ putnici koji takvo što najčešće doživljavaju dolaze iz Indije (100%), Danske (97%) i Meksika (93%).

Stvarnost putovanja za LGBTQ+ putnike danas

Iako ovo istraživanje otkriva s kojim se preprekama LGBTQ+ putnici i dalje suočavaju na putu do inkluzivnih putovanja, ono također naglašava da su putovanja u teoriji i praksi ponekad dva različita pojma unutar zajednice. Za polovicu LGBTQ+ putnika (52%) putovanja su vrijeme za odmor i psihičko opuštanje. No stvarnost je takva da ti putnici tijekom cijelog putovanja trebaju uzeti u obzir niz drugih stavki oko kojih se oni izvan te zajednice ne trebaju brinuti.

Više od polovice LGBTQ+ putnika (55%) doživjelo je diskriminaciju tijekom putovanja, bilo da se radilo o tome da je netko iskazivao stereotipe (28%) ili da su drugi putnici (18%) i/ili lokalni stanovnici (17%) zurili u njih, smijali im se ili ih verbalno zlostavljali. Stoga nije čudo da se LGBTQ+ putnici suočavaju s dodatnim komplikacijama kad je riječ o planiranju putovanja, od odabira odredišta pa sve do odabira aktivnosti:

60% LGBTQ+ putnika kaže da to što su dio te zajednice utječe na donošenje odluke tijekom planiranja putovanja.

Recimo, prilikom odabira odredišta:

64% LGBTQ+ putnika kaže da moraju razmišljati o svojoj sigurnosti i dobrobiti - to je osobito izraženo kod putnika koji se izražavaju kao queer (75%) ili gej (74%). Više od polovice LGBTQ+ putnika (51%) smatra da to što su dio te zajednice definitivno utječe na odredišta koja se nalaze na njihovu popisu želja

58% njih vjeruje da to što su dio LGBTQ+ zajednice utječe na odabir suputnika

55% njih navodi da to utječe i na aktivnosti u kojima sudjeluju na putovanju

Obećavajući znakovi napretka i pozitivnog stava

Iako se pred LGBTQ+ putnicima nalaze brojne prepreke kad je riječ o inkluzivnim putovanjima, i dalje postoje značajna područja u kojima putnici ostvaruju pozitivne interakcije i iskustva, pri čemu 85% LGBTQ+ putnika navodi da su se na većini svojih dosadašnjih putovanja osjećali dobrodošlo - gej osobe i lezbijke najviše se slažu s tom tvrdnjom (90%).

Također je pozitivna činjenica to što šest od deset putnika (62%) smatra da im to što su dio LGBTQ+ zajednice daje veće samopouzdanje tijekom putovanja, pri čemu je 84% njih izjavilo da su dovoljno samopouzdani za istraživanje odredišta koje žele posjetiti. Gej putnici pokazuju najveće samopouzdanje (87%), a odmah iza njih nalaze se biseksualne osobe (86%).

Ukupno 25% putnika izjavilo je da su imali ljubazne i informativne razgovore s osobljem iz smještajnog objekta prije dolaska, a nešto više od četvrtine putnika (26%) dobilo je savjete i informacije o lokalnom području tijekom boravka. Po dolasku u odredište jako su bitni prvi dojmovi. Nasreću, gotovo jedna trećina LGBTQ+ putnika (31%) rekla je da je imala pozitivno iskustvo te da je ostvarila izvrsne prve dojmove po dolasku, čemu su doprinijela pića dobrodošlice ili ljubazno osoblje.

Ključno je povezivanje unutar zajednice

Istraživanje Booking.com također otkriva da LGBTQ+ putnici pri donošenju odluke u obzir uzimaju i prisutnost LGBTQ+ zajednice u odredištu, a sljedeći podaci pokazuju koliko je bitna želja da dožive sve što takva zajednica nudi:

Za 60% LGBTQ+ putnika veća je vjerojatnost da će posjetiti odredište koje slavi svoju lokalnu LGBTQ+ zajednicu i njezinu povijest

Više od polovice njih (56%) prije će odabrati putovanja koja će im omogućiti da nauče više o povijesnim aspektima LGBTQ+ zajednice u odabranom odredištu

Iako se LGBTQ+ putnici žele povezati s LGBTQ+ zajednicom kako bi dodatno obogatili svoja iskustva na putovanjima, također traže brandove koji podržavaju i prepoznaju tu zajednicu, pri čemu je više od polovice LGBTQ+ putnika (55%) sklonije tražiti atrakcije i aktivnosti koje su prilagođene LGBTQ+ zajednici. Isti broj putnika (55%) također će istražiti smještaj, brandove i iskustva prije rezervacije kako bi bili sigurni kakvu ulogu igraju kad je riječ o pružanju podrške LGBTQ+ zajednici, a na temelju takvog istraživanja za većinu je putnika (64%) veća vjerojatnost da će odabrati brandove koji ulažu trud u takve inicijative.

Inkluzivnija iskustva na putovanjima za sve

Iako se na putovanjima LGBTQ+ putnika daju primijetiti naznake pozitivnosti i napretka, i dalje postoji prava potreba, ali i prilika, da cijela branša pomogne LGBTQ+ putnicima, te u konačnici svim drugim putnicima, da se na putovanju osjećaju dobrodošlo te da ta putovanja budu inkluzivna i sveukupno pozitivna. Na pitanje što očekuju od tvrtki za putovanja, LGBTQ+ putnici dali su odgovore o kojima bi se svakako trebalo dobro promisliti:

37% putnika želi preporuke koje su više prilagođene njihovim preferencijama i interesima

31% putnika želi dodatne informacije o statusu LGBTQ+ zajednice u odredištu, uključujući lokalne zakone, vjerska pitanja, obveze vezane za odjeću i statistike o zločinima iz mržnje prema članovima LGBTQ+ zajednice

Tri od deset putnika (30%) žele filtre koji će im pomoći da prepoznaju objekte koji nude pozitivna iskustva za LGBTQ+ putnike, pri čemu je takav filtar najpopularniji među putnicima iz Brazila (40%), Novog Zelanda, SAD-a i Vijetnama (39%).

Booking.com prepoznaje važnu ulogu koju smještajni objekti igraju kad je riječ o pružanju inkluzivnijeg iskustva te stoga uz svoj program Travel Proud poduzima mjere kako bi baš svi na putovanjima mogli biti ono što jesu. Program Proud Hospitality Booking.com je pokrenuo u kolovozu 2021., a dostupan je smještajnim partnerima diljem svijeta na engleskom, francuskom, njemačkom i španjolskom jeziku. Na platformi se trenutačno nalazi više od 10.000 Proud Certified objekata iz 95 zemalja.

Cilj je treninga u sklopu programa Proud Hospitality, koji traje 75 minuta te je razvijen u suradnji s tvrtkom HospitableMe, pomoći osobama koje iznajmljuju smještaj shvatiti izazove i prepreke s kojima se LGBTQ+ zajednica suočava na putovanjima te im pružiti praktične vještine i tehnike koje odmah mogu implementirati u svom objektu. Taj trening besplatno je dostupan svim smještajnim partnerima Booking.com-a diljem svijeta, a uključuje pristup i dodatnim resursima, kao što su Travel Proud paket za rad s gostima, koji preporučamo osoblju koje radi s gostima kako bi sa samopouzdanjem mogli odgovoriti na sva pitanja i pružiti LGBTQ+ gostima još bolju dobrodošlicu.

Nakon što dovrše ovaj online tečaj i obvežu se pružiti inkluzivnije iskustvo gostima, partneri s certifikatom u sklopu programa Proud Hospitality dobit će oznaku 'Travel Proud' na stranici objekta, kako bi potencijalni gosti znali da tu mogu očekivati pravu dobrodošlicu. LGBTQ+ putnici u tom će slučaju biti sigurni da su odabrali objekt koji predano radi na tomu da svim gostima uvijek ponudi inkluzivnije iskustvo. Nekoliko gradova s više Proud Certified objekata dodatno su istaknuti na posebnoj stranici programa Travel Proud, gdje putnici mogu saznati više o toj inicijativi te pronaći i rezervirati Proud Certified objekte.

„U Booking.com-u vjerujemo da bi svi uvijek trebali moći istražiti svijet onakvi kakvi jesu", izjavio je Arjan Dijk, direktor Odjela za marketing i viši potpredsjednik u Booking.com-u. „Od vremena za opuštanje do uživanja u drugim kulturama, LGBTQ+ putnici na kraju žele isto što i svi ostali kad je riječ o putovanjima, a naša branša treba učiniti inkluzivnija iskustva standardom za sve, bez obzira na to koga vole, kako se identificiraju i otkud dolaze. I ja sam se kao gej putnik nekad suočavao s preprekama i diskriminacijom na putovanjima, no s godinama sam također svjedočio progresivnim promjenama. Poduzeli smo mjere da našu branšu učinimo inkluzivnijom te se nadamo da smo postavili temelje za širu promjenu koja će putovanja učiniti boljima za sve."