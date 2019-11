Čarobni spa svijet koji ćete obožavati ove zime

Dolaskom u Falkensteiner Resort Punta Skala u Petrčanima nedaleko od Zadra teško da vam pogled koji puca na more neće izazvati uzdah oduševljenja. Pa onda fantastična lokacija, decentan i impresivan interijer Hotela & Spa Iadera, vaša prostrana soba u divnim mediteranskim bojama, doručak koji postaje senzacionalan doživljaj, vrhunska usluga, prostrani AcquaPura Spa i sve wellness divote koje vas ondje čekaju - a sve to u zimskim mjesecima po vrlo povoljnoj cijeni. Ne sanjate, pronašli ste svoj komadić mira i raja!

Najveći Spa u Hrvatskoj

Elegantno, prostrano i ugodno okružje AcquaPura Spa na 6000 kvadratnih metara oduševit će vas sa čak 17 prostorija za različite tretmane, tri privatna Spa suita i više relax prostorija, u kojima se poslužuju opuštajući čajevi te suho i svježe voće nakon tretmana. Tu su i vodeni svijet sa šest bazena, od kojih je jedan bazen s morskom vodom, sauna svijet s jedinstvenom panorama saunom smještenom ispod zemlje s prekrasnim pogledom na zadarski arhipelag, slanom saunom, BIO saunom, herbal finskom saunom te moderna interpretacija turskog hamama. Neka počne vaša spa avantura!

Krenite od hamama

Divna, tajnovita kultura kupanja porijeklom iz starog Orijenta ovdje je poseban užitak. Arapska riječ hamam znači grijanje i kupanje te simbolizira opuštanje, osjećaj ugode i čistoću. U hamamu se tijelo i duh regeneriraju u blagoj toplini i na nježnom svjetlu. Ogrnuti samo u pestemal, tradicionalnu hamam maramu, uživajte u peelingu tijela sa lokalnim prirodnim sastojcima poput smilja, lavande, morske soli i pomoću specijalne rukavice kese i masaži toplom sapunicom.

Za ljubitelje nordijskih tretmana

Ljubitelji sauna moraju isprobati Aufguss - senzualnu tehniku vrtloženja zraka koja uključuje vizualni doživljaj, divan osjećaj na koži i podražaj mirisom, dok instrumentalna glazba prati koreografiju. Majstor Aufgussa u saunu donosi drvenu posudu sa snježnim kuglama natopljenima prirodnim esencijalnim uljima. Kada počne glazba i na vruće kamenje postavi prvu snježnu kuglu - počinje show. Ritmičkim pokretima ručnika i rukom usmjerava vruću i mirisnu paru, koja nastaje od otopljenih kugli, prema kupačima, stvarajući intenzivan multisenzorni doživljaj.

Sklad i harmonija čiste vode

Tek kada su naše stanice optimalno opskrbljene vodom i zrakom osjećamo se snažno i zdravo. U AcquaPura Spa svijetu glavnu ulogu ima voda. Ona je eliksir života prožet senzacionalnim učincima. Potiče prokrvljenost, aktivira izmjenu tvari i igra glavnu ulogu u blagostanju organizma. Čista jadranska voda, poznata po svojoj jedinstvenoj kvaliteti i vitalizirajućim sastojcima temelj je tretmana za tijelo i lice. Piling na bazi morske soli, tretmani od lavande i ružmarina, bazeni punjeni desaliniziranom morskom vodom - Punta Skala je ekološki resort gdje se uvažava i poštuje sklad i snaga prirode

Nova godina u Hotelu & Spa Iadera

Priuštite sebi poseban doživljaj dočeka Nove godine u Hotelu & Spa Iadera gdje ćete poput prave filmske zvijezde zakoračiti na WALK OF FAME, uživati u kulinarskim delicijama koje će za vas pripremiti Chef de cuisine te tematskim tretmanima za koje tek trebate otkriti što skrivaju iza zanimljivih naziva Ready for Red carpet, Stunning for the Premiere, Black Diamonds and White Pearls, a koje je pripremila SPA manadžerica Ana Žunić sa svojim timom.