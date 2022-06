Lorde ovaj vikend konačno stiže u Hrvatsku

Lorde ovog vikenda konačno stiže u Hrvatsku. jedna od najvećih pop zvijezda novije generacije premijerno dolazi u ovaj dio Europe, na šibensku Tvrđavu sv. Mihovila 18. i 19. lipnja 2022. Oba koncerta u Šibeniku su rasprodana prošlog lipnja u jednom danu, u izrazito smanjenom kapacitetu i uz dostupnih svega 1070 ulaznica po danu.

Lorde u Hrvatsku dolazu u sklopu Solar Power turneje, nakon što je na nedavoj Primaveri bila headliner, te nastupala uz imena kao što su The Strokes, Massive Attack, Tyler The Creator ili Gorillaz. U Šibenik dolazi sa svojom velikom produkcijom, najvećom koja je do sada postavljena na Tvrđavu sv. Mihovila. Kako se približavaju datumi koncerata i rješavaju posljednja produkcijska mjerenja, moguće je da se u prodaju putem Eventima pusti još po desetak ulaznica za oba datuma u danima prije održavanja koncerata.

LORDE - "Royals"

Aktualna turneja posebna je zbog pomno biranih lokacija koje Lorde želi posjetiti, a riječ je o najboljim koncertnim pozornicama svijeta. Tako se naša šibenska tvrđava našla na popisu u društvu legendarnih koncertnih destinacija poput Radio City Music Halla u New Yorku, Shrine Auditorium u LA-u, Roundhouse u Londonu ili Castello di Villafranca u Veroni.

Na oba ekskluzivna koncerta na Tvrđavi sv. Mihovila novozelanđanka hrvatskih korijena Lorde, podsjetit će na neke od svojih mega hitova s prva dva albuma, ali i predstaviti novo studijsko izdanje "Solar Power".

Višestruka dobitnica Grammyja i jedna od najmlađi izvođačica koja je osvojila međunarodne ljestvice, punim imenom se zove Ella Marija Lani Yelich-O'Connor. Rođena je na Novom Zelandu, majka joj je dalmatinskih korijena, a sama Lorde posjeduje dvostruko državljanstvo. Od kada se pojavila na sceni kao 16-godišnjakinja 2013., s najvećim hitom godine "Royals", Lorde pomiče granice alter popa i ostaje na vrhu stalno igrajući po svojim pravilima. Uopće ne koristi društvene mreže, promotivno se rijetko pojavljuje, te između albuma uzima pauze koje traju tri do četiri godine.

LORDE - "Green Light"

Nenametljivo je postala glas cijele generacije sa svojim debijem "Pure Heroine", album je prodan u trostrukoj platinastoj nakladi, osvojio dva Grammyja, singl "Royals" postigao je rekordnu slušanost, a Lorde je postala najmlađa izvođačica, i jedina s Novog Zelanda, koja je zasjela na prvo mjesto Billboardove ljestvice sto najboljih od 1987. godine.

LORDE - "Solar Power"

Magazin Time ju je proglasio jednom od najutjecajnijih tinejdžerica na svijetu, našla se i na Forbesovoj listi 30 nautjecajnijih mlađih od 30 godina, na naslovnici Rolling Stonea, te je nastupala uz Nirvanu na Rock and Roll Hall of Fame ceremoniji 2014. godine. Drugi album "Melodrama" debitirao je na prvom mjestu Billboardova ljestvice 200 albuma, zasjeo je na prva mjesta albuma u 45 zemalja i osvojio Grammy nominaciju za album godine. Dugoočekivani povratak diskografskoj aktivnosti najavljen je uz singl "Solar

Power" s istoimenog albuma kojeg će predstaviti u Šibeniku.

Marlon Williams - What's Chasing You

Marlon Williams, novozelandski kantautor, nastupit će prije Lorde na oba koncerta. Umjetnik, gitarist i glumac, čovjek glasa koji ostavlja bez teksta i živopisnih priča, Marlon je zaljubljen u dobar tradicionalni blues ili country, a albumi mu redovito ulaze u liste najboljih na domaćem terenu.