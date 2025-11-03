My Voice My Choice u Bruxellesu

Zadnjih nekoliko dana i tjedana naša je kampanja bila intenzivna. U posljednja 2 mjeseca otkako se trudimo steći potporu u Bruxellesu, suočile smo se s mnogo toga: ekstremistički zastupnici u parlamentu napadali su nas, Instagram nas je potajno blokirao (tzv. shadowban), stalno smo nailazile na odbijanja. Puno puta nam se činilo da je ovo najteža stvar koju smo ikada radile. Puno puta nam se činilo da My Voice, My Choice neće uspjeti.

Ali ova zajednica (da, to ste vi!!!) uvijek nas je poticala da nastavimo dalje. <3

Nećemo odustati jer znamo da je borba za siguran i dostupan pobačaj previše važna.

Ove srijede dolazimo do ključnog trenutka: prvog glasovanja Odbora Europskog parlamenta za prava žena i rodnu ravnopravnost o potpori Europskog parlamenta za inicijativu "My Voice, My Choice: za siguran i dostupan pobačaj." Ovo je glasovanje važno, jer ako pobijedimo, od potpore Europskog parlamenta dijelit će nas samo još jedno glasovanje, a to je glasovanje svih zastupnika Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici.

Ne znamo kako će proći. Nervozne smo.

Ali želimo u tom trenutku biti zajedno.

Zato organiziramo zajedničko gledanje glasovanja uživo diljem Europe.

Gledajmo debatu i glasovanje rame uz rame i pošaljimo poruku onima koji su na vlasti da cijela Europa gleda i da je ovo od iznimne važnosti ljudima svugdje.

Vrijeme: srijeda, 5. studenog, 9:30 AM CET

Join the Watch Party on Zoom: https://eu01web.zoom.us/j/69247001965?pwd=vIi7ygLmnottWN9iF3bZR5WowuxtO5.1

Što god da se dogodi u srijedu, bilo da pobijedimo ili izgubimo...

Jedno vam obećajemo: nastavit ćemo ovu borbu.

Jer samo zajedno možemo ostvariti promjene.

U duhu solidarnosti,

Vaš My Voice, My Choice tim