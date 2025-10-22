5 fenomena za koje znanost nema odgovor

Dakle, znate i sami kako to ide sa znanošću - ništa se ne priznaje bez čvrstih dokaza. U toj rigidnoj sredini postoje fenomeni koji se ne mogu objasniti, pobiti ni potvrditi, ali zbog njihove raširenosti i raširenog vjerovanja u njih ne mogu se ni zanemariti.

Deja vu - već viđeno. Odnosi se na čudni, misteriozni, zbunjujući osjećaj da ste već iskusili ili doživjeli ono što trenutno doživljavate. Neki deja vu pripisuju kratkim prisjećanjima na prijašnje živote. Ipak, pravi uzrok je nepoznat.

Duhovi - sastavni su dio brojnih kultura, religija, tradicija i folklora. Mnogi ljudi prijavili su viđenja duhova pa čak i susrete s njima. Dokazi za to ipak ne postoje, a znanost bez dokaza ne priznaje ništa. Ipak, ljudi i dalje tvrde da su ih snimili, komunicirali s njima, prizivali ih i to ljudi koji su mentalno zdravi, obrazovani, ugledni, poštovani od strane društva, itd. Duhovi zasad ipak ostaju neobjašnjiv misterij.

Iskustvo blizu smrti i život poslije smrti - ljudi koji su bili blizu smrti česti su izjavljivali da su doživjeli svakojake mistične stvari i iskustva (tunel, svjetlo, susret s pokojnima, osjećaj spokoja, itd.). Sve to sugerira da postoji život poslije smrti. Iako su takva iskustva duboka, još nitko do sada nije iznio nikakve relevantne dokaze ni informacije (kakvi bi to dokazi uopće bili?!). stručnjaci objašnjavaju da se radi o prirodnim halucinacijama predviđana budućnosti koje su izazvane traumama na mozgu. Ipak, još se ne zna što točno uzrokuje ta iskustva blizu smrti i posjet 'onome svijetu'.

Psihičke moći i ekstrasenzorna percepcija - ova dvije stavke zaslužuju biti na ovoj listi u najmanju ruku zato što je vjerovanje u njih toliko rašireno. Znanstvenici su istraživali i analizirali ljude koji tvrde da imaju takve moći, ali rezultati se u laboratorijskim uvjetima nisu mogli uzeti kao definitivni i često su bili dvosmisleni. Mnogi tvrde da se psihičke moći ni ne mogu istraživati ni testirati te da se iz nekog razloga u prisutnosti znanstvenika i skeptika smanjuju ili privremeno nestaju. Malo je izgledno da će znanost ikada moći potvrditi njihovo postojanje.

Veza um-tijelo - medicinske znanosti tek grebu po površini kad je u pitanju razumijevanje odnosa između tijela i uma. Sjetite se placebo efekta - ljudi katkad vjerovanjem u učinkovitost lijeka mogu djelovati na tjelesne simptome bolesti- malo što u medicini je toliko fascinantno.