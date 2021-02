Bijeli kruh može vam raditi probleme

Mnogi od nas svakodnevno jedu bijeli kruh, no ako ga previše konzumirate, to može dovesti do različitih zdravstvenih komplikacija.

Previše bijelog kruha može izazvati ovih pet zdravstvenih problema.

Loš utjecaj na kožu - ako svakodnevno jedete bijeli kruh, to se može negativno odraziti i na vašu kožu. Prema Američkoj akademiji dermatoloških udruga (AAD), razna mala istraživanja sugeriraju da dijeta s niskim glikemijskim indeksom može dijelom smanjiti pojavu akni. Ova posljedica je također povezana i s visokim razinama šećera u krvi do koje može doći kada jedete previše bijelog kruha. Ako se borite s aknama ili crvenilom na koži, trebali biste ograničiti unos bijelog kruha jer će razine šećera u krvi onda biti stabilnije pa se neće javljati upale u tijelu koje potiču i stvaranje akni.

Povećan rizik od moždanog udara - novo istraživanje objavljeno u British Medical Journal sugerira da ako jedete velike količine rafiniranih žitarica (bijelio kruh, kroasane, žitarice, krekeri) mogli biste biti izloženi većem riziku od moždanog udara, srčanog udara i razvoju kardiovaskularnih bolesti, prenosi Eat this.

Povećanje razinu šećera u krvi - hrana poput bijelog kruha, kroasana i peciva ima vrlo visok glikemijski indeks, što znači da brzo oslobađa glukozu (šećer) i može izazvati povećane razine šećera u krvi. S druge strane, nisko glikemijska hrana polako oslobađa glukozu, što omogućuje da razina šećera u krvi ostane stabilna. Ako imate dijabetes tipa 1 ili 2, ne biste trebali često jesti bijeli kruh jer se to može negativno odraziti na vaše zdravlje. Treba napomenuti da bi visoke razine šećera u krvi mogu izazvati ozbiljnije zdravstvene komplikacije.

Višak kilograma - ako često jedete bijeli kruh mogli biste se prejedati, a da toga niste niti svjesni. Jedno istraživanje navodi da ako često jedete hranu s visokim glikemijskim indeksom, poput kruha i slastica, to može dovesti do povećane gladi. Osim toga, drugo istraživanje potvrdilo je vezu između hrane s visokim glikemijskim indeksom i povećane tjelesne težine. Prema tome, ako ne želite unositi previše kalorija, trebali biste ograničiti i unos bijelog kruha.

Zatvor - bijeli kruh radi se s prerađenim žitaricama, kao i bijela riža, bijela tjestenina, te mnoštvo peciva i pekarskih proizvoda. Kada se prerađuje zrno, uklanjaju se dijelovi zrna i mekinje. Zbog toga kada jedete bijeli kruh nećete unijeti u organizam ključne hranjive tvari, a to može izazvati zatvor.