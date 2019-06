Besplatno na koncert u Pauk

U četvrtak, 13. lipnja, Studentski centar u Zagrebu proslavit će 20. godina postojanja STUDOM-a i 62. rođendan Studentskoga centra, prigodnim sportskim i glazbenim programom u SD Stjepan Radić, Jarunska 2.

Odigrat će se završne utakmice, a najboljim ekipama i pojedincima STUDOMA-a 2019. (STUDOM je kratica od „studentski dom", a predstavlja sportska natjecanja studenata koji stanuju u studentskim naseljima; Cvjetno, Stjepan Radić, Ante Starčević i Lašćina) dodijelit će se nagrade i priznanja.

Nakon toga na rasporedu je besplatan koncert Blagdan Banda u dvorani PAUK. Blagdan Band čine itekako svima dobro poznati riječki glazbenici; Zoran Prodanović Prlja (vokal), Sandro Bastiančić (bas), Alen Tibljaš (bubnjevi), Mladen Zec (gitara) i Vlado Simcich Vava (gitara) čije glazbene uspjehe vežemo uz neka od najvećih alternativnih i rock imena na ovim prostorima, poput Let 3, Laufer i En Face.

Njihov repertoar seže od 50-ih s Eddiejem Cochranom do 90-ih s Blurovskim uspješnicama, od T. Rex do Talking Heads i natrag. Iza sebe imaju dva službena nosača zvuka: 'Palach's Not Dead' (1996) i 'Živio album!' (2014), oba snimljena uživo, bez studijskih trikova i naknadnih intervencija.

Sportski program na rasporedu je od 18:30, a koncert počinje u 22:00. Ulaz na sve je besplatan.