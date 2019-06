Black Lipsi u Zagrebu nakon 12 godina

U srijedu 12.06.'19. THE BLACK LIPS - kraljevi pshodeličnog underground garage rocka, vraćaju se u Zagreb, ovaj put u Vintage Industrial prateći tragove velikog Jona Spencera.

Nabrijani peterac vraća se u Zagreb nakon 12 godina, a sa sobom donose diskografiju sa osam studijskih albuma i preko 10-ak dodatnih raznih izdanja.

Osnovani su 1999. godine kada se dogodio i veliki incident u Coloradu u školi Columbine - sigurno se sjećate dokumentarca 'Bowling for Columbine' čuvenog redatelja Michael Moorea koji opisuje taj incident, a školstvo je nakon tog incidenta postrožilo sigurnosne mjere gdje su glazbenici iz Black Lips navedeni kao 'subkulturna opasnost' i time izbačeni iz škole.

No, to im je dalo samo još dodatne energije da sve što rade, rade još bolje. I dalje uporno čuvaju i njeguju divlju energiju srednjoškolskih propaliteta koju su uspjeli pretvoriti u estetiku, nadograđenu fantastičnim izuzetno filmičnim spotovima.

Njihovi su koncerti prava orgija egzibicionizma, tinejdžerski tulum začinjen pljuvanjem jedan drugome u usta, žvaljakanjem, uriniranjem, paljenjem istrumenata, tučnjavama s publikom i grozomornim dozama alkohola i droge.

Glazba im, međutim, nikada nije bila u drugom planu i svaki od osam regularnih albuma podjednako je zanimljiv. Koliko god to otrcano zvučalo, Black Lipsi doista na vlastiti, originalan način reintepretiraju ostavštinu 60-ih. Tu su plengave prljave gitare na rubu raštimanosti, tu su plemenski vokali, vrištanje, deranje, falšanje i sve ostalo što garage rock i dalje čini zanimljivim. Bend je 2011. snimio svoj prvi album s „pravim" producentom, Arabia Mountain, a činjenica da su ga radili pod paskom Marka Ronsona (Amy Winehouse, Robbie Williams, Duran Duran...) nimalo nije otupila njihovu oštricu. (trusty.hr)

DISKOGRAFIJA:

Black Lips! - 2003 (Bomp! Records)

We Did Not Know the Forest Spirit Made the Flowers Grow - 2004 (Bomp! Records)

Let It Bloom - 2005 (In The Red Records)

Good Bad Not Evil - 2007 (Vice Records)

200 Million Thousand - 2009 (Vice Records)

Arabia Mountain - 2011 (Vice Records)

Underneath the Rainbow - 2014 (Vice Records) Billboard 200 # 143

Satan's Graffiti or God's Art? - 2017 (Vice Records)

ČLANOVI:

Cole Alexander - vokal, gitara

Jared Swilley - vokal, bass

Oakley Munson - bubanj

Zumi Rosow - saksofon

Jeff Clarke - vokal, gitara