Danas je Međunarodni dan žena - i treba ih tretirati kao kraljice

Svake godine 8. ožujka slavimo Međunarodni dan žena - dan koji nas podsjeća na snagu, hrabrost i neizmjeran doprinos žena u svim područjima života. Iako se često obilježava cvijećem, lijepim riječima i malim znakovima pažnje, značenje ovog dana mnogo je dublje. To je prilika da zastanemo i zahvalimo ženama koje svakodnevno oblikuju naše obitelji, zajednice i društvo.

Žene su kroz povijest često morale uložiti dvostruko više truda kako bi ostvarile svoja prava i mogućnosti koje danas mnogi uzimaju zdravo za gotovo. Borile su se za pravo glasa, za pravo na obrazovanje, za ravnopravnost na radnom mjestu i za dostojanstven život. Zahvaljujući toj upornosti i hrabrosti, današnje generacije imaju više prilika nego ikada prije.

Ipak, Dan žena nije samo podsjetnik na prošlost. To je i trenutak da pogledamo sadašnjost i zapitamo se kako možemo nastaviti graditi pravednije društvo. Ravnopravnost nije samo riječ - ona se ostvaruje svakodnevnim poštovanjem, podrškom i priznavanjem vrijednosti koje žene donose u sve sfere života.

U našim obiteljima žene su često stup topline i brige. One su majke, sestre, kćeri, prijateljice i partnerice koje svojom pažnjom stvaraju osjećaj sigurnosti i pripadnosti. Njihova snaga često se pokazuje u malim, svakodnevnim gestama - u riječima podrške, u strpljenju, u sposobnosti da istovremeno brinu o drugima i grade vlastite snove.

U društvu žene su liderice, znanstvenice, umjetnice, liječnice, učiteljice i poduzetnice. Njihov doprinos pokreće inovacije, mijenja perspektive i obogaćuje svijet različitim idejama i iskustvima. Kada društvo podržava žene, ono zapravo ulaže u bolju i pravedniju budućnost za sve.

Zato je Dan žena i podsjetnik na važnost međusobne podrške među ženama. Solidarnost, ohrabrenje i razumijevanje mogu imati nevjerojatnu snagu. Kada žene podižu jedna drugu, stvaraju prostor u kojem svaka osoba može rasti i ostvariti svoj potencijal.

Na kraju, ovaj dan je i prilika za jednostavnu, ali iskrenu gestu: reći „hvala". Hvala ženama koje nas inspiriraju, koje nas uče hrabrosti i koje svojim primjerom pokazuju koliko ljubav, upornost i suosjećanje mogu promijeniti svijet.

Sretan Dan žena svim ženama - danas i svaki dan.