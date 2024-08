BCUC u Močvari 27. 8.

Izvorišta i Vrelo zvuka imaju čast u Zagreb dovesti BCUC, trenutno jednog od najvažnijih afričkih izvođača. Oni će nas u svojem hipnotičkom nastupu odvesti u Afriku koristeći samo udaraljke, bas i vokale. Mantrične pjesme i luda energija od njih su stvorili jednog od najpoželjnijih afričkih izvođača na velikim festivalima, a sada imamo priliku gledati ih u Močvari. Slobodno možemo reći da je ovo koncert kojeg ne bi smio propustiti niti jedan ljubitelj afričke glazbe. BCUC je i nositelj nagrade za životno djelo uglednog Womexa. Koncert će se održati u utorak, 27. kolovoza. Ulaznice u pretprodaji koštaju 23 eura dok će na dan koncerta koštati 28 eura.

BCUC (Bantu Continua Uhuru Consciousness) dolaze iz Južne Afrike, točnije iz Soweta, dijela Johannesburga koji se smatra i jednim od najvažnijih glazbenih dijelova cijele Afrike. Iz Soweta su došli mnogi slavni izvođači, na neki način se smatra da je afrički jazz nastao tamo, a ako se BCUC mogu nazvati najvažnijim Soweto izvođačem, onda je jasno o kakvom se bendu radi.

Ovaj bend je osnovan 2003. godine, a njihov stil bi se najlakše mogao nazvati hipnotičnim funkom s puno tradicijskih ritmova i chantova, psihodeličnih zvukova i angažiranih tekstova. Upravo zbog tekstova i cijelog pristupa muzici, BCUC se često naziva i punk bendom. Njihove pjesme uživo traju najmanje po 10 minuta, a pjevač Kgomotso Mokone je pravi šaman koji odvodi slušatelje u neki novi svijet. Ono što je izuzetno važno za naglasiti je činjenica kako su BCUC izuzetno angažirani. Njihovi tekstovi često govore o socijalnoj nepravdi, problemima u Africi i rješenju istih.

"BCUC have an impressive sense of dynamics, allowing songs to develop, fade away, change direction and then build to an often furious climax." Guardian

"Soweto's BCUC have built a reputation as a festival band, playing long, percussive songs that switch from angry denunciation to spiritual yearning to declamatory incantation." Financial Times