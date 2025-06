Mild Orange premijerno u Vintageu

Novozelandski dream pop/indie majstori Mild Orange premijerno stižu u Hrvatsku promovirati četvrti album "THE//GLOW". Mjesto ove izuzetne svečanosti je u Vintage Industrial Bar, a datum za pripisati u rokovnike ili pametne telefone je 10.11.! Kao poseban gost prije Mild Orangea nastupit će Heavy Chest - projekt novozelandskog umjetnika Andre Smitha! Pretprodajna cijena ulaznica je 29 eura i mogu se nabaviti preko Hangtime weba ili u Dirty Old Shopu, a na dan će ako ih ostane koštati 32 eura. Early bird ulaznice su rasprodane u samo dva dana.

Ulaznice: https://bit.ly/3HzDZqt

Otkad su se 2016. godine okupili u Dunedinu, novozelandski Mild Orange postali su bend koji pripada cijelome svijetu, izgradivši međunarodnu publiku zahvaljujući pjesmama koje se otkrivaju poput tajni podijeljenih među prijateljima i ljubavnicima. Ili kako je to Billboard rekao: "Mild Orange su usavršili stvaranje glazbe za nostalgične." Ovi indie rockeri doživjeli su online eksploziju 2018. godine nakon što je njihov samostalno objavljeni debitantski album "Foreplay" preko YouTubea dopro do svakog kutka svijeta - posebno zahvaljujući singlovima "Some Feeling" i "Mysight". Album je producirao i miksao frontmen Josh Mehrtens, koji i dalje predvodi stvaranje i pažljivu produkciju njihovih izdanja.

Mild Orange su postali prepoznatljivi po svojoj alternativnoj mješavini sunčano obojenog dream popa i psihodeličnog rocka, ili kako oni sami za sebe vole reći "melting melodies", što donose i u svojim snažnim live nastupima. Postaju sve prisutniji na indie sceni zahvaljujući svojoj snažnoj ambiciji i predanosti, a nastupali su u Sjevernoj Americi, Europi, Aziji, Oceaniji i Africi.

Nakon što su izdali svoj treći album "Looking For Space" - koji je Rolling Stone opisao kao "bend u svom najbujnijem izdanju" - te rasprodali koncerte u slavnim dvoranama diljem svijeta, od New Yorka, Pariza, Los Angelesa, Varšave i drugih, bend se preselio u London, gdje su započeli rad na svom četvrtom albumu "THE//GLOW" koji će svjetlo dana ugledati 8. kolovoza 2025.

HEAVY CHEST je glazbeni projekt iza kojeg stoji Novozelanđanin Andre Smith, a započeo ga je prije deset godina u Aucklandu. Opsesija pisanjem pjesama započela mu je u ranoj dobi, najprije kroz dječački zbor, a odrastanje u glazbenoj obitelji okruženoj raznolikim zvukovima i kreativnošću dodatno je potaknulo njegov razvoj. Kada mu je otac dao gitaru u ruke, to je označilo početak izražavanja kroz glazbu. Od debitantskog albuma PREHEAT iz 2017., projekt je prošao kroz brojne smjerove i objavio raznoliku glazbu. Andre danas djeluje kao solo izvođač, održava intimne nastupe i samostalno producira glazbu.

Dan nakon ekipa će nastupiti i u beogradskoj Zappa Bazi, također u organizaciji Hangtimea.