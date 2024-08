Vikend na Green River Festu

U četvrtak zaigrajte društvenu igru ''Nisam za bacit''. Pripremite se za zabavu koja će vas nasmijati, educirati i potaknuti na razmišljanje! Ova jedinstvena igra, slična klasičnoj igri 'Čovječe, ne ljuti se!', donosi novi twist - igramo se sa 'smećem' Cilj je razvrstati zamišljeni otpad na pravi način i postići pobjedu!

Petak je rezerviran za Vjekoslav Vostrel Trio. Vjekoslav Vostrel je mladi vokalist iz Zagreba koji od 2018. godine u raznim kombinacijama (duo, trio, band) aktivno nastupa po zagrebačkim kafićima, restoranima te na raznim otvorenim pozornicama preko ljeta i u vrijeme Adventa (Dvorišta, Pop Up Summer Garden, Green River Fest, Ljeto i Advent na Strossu, itd.). Za ovu priliku, na gitari ga prati već uigran dvojac, Jurica Jelača na gitari i Petar Pavasović na cajonu/akustičnim bubnjevima. Repertoar se sastoji od mixa bezvremenskih domaćih i stranih hitova iz raznih žanrova (blues, pop, rock, funk i reggae) te se dečki uvijek trude stvoriti dobru i pozitivnu atmosferu u kojoj će svatko uvijek naći nešto za sebe.

U subotu plešemo s DJ Omago-om i DJ Markom S.Dj Omago - puštanjem glazbe se bavi preko 15 godina. Puštao u kultnim mjestima: Best, Aquarius, Paooro, Srce, Sokol, Maredo... Ujedno je živio i u inozemstvu te gostovao na raznim festivalima i manifestacijama od Phuketa na Tajlandu sve do Alfies i Pigmaliona u Dublinu.DJ Marko S - zagrebački DJ, primarno orijentiran na progressive/ organic house , ali ga najčešće imamo priliku čuti u house/ tech house izdanjima. Jedan je od osnivača kolektiva 'Reality Getaway' te član 'House Control' kolektiva. Ovu subotu naša dva DJ gosta back-to-back će nas odvesti na putovanje kroz ljetne hitove raznih žanrova

Tjedan zatvaramo s chill danom, glazbenom slušaonicom, sportskom zonom i koktelima.

Više detalja o programu možete pronaći na našim društvenim mrežama.

Otvoreni smo svaki dan od 18h, od ponedjeljka do četvrtka i nedjeljom do 00:00, petkom i subotom do 2:00.

Svaki dan je otvorena sportska zona, beach bar i langoš bar.