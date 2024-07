Baby Lasagna na EXIT-u

„Nikada nisam nastupao na ovako velikoj pozornici, nikada pred ovolikom i boljom publikom" - riječi su koje je u nekoliko navrata ponovio Baby Lasagna sa Glavne pozornice EXIT festivala fasciniran atmosferom na Tvrđavi! On je naglasio da mu je nastup na Exitu najbolji koncert koji je do sada imao, pa je napravio nešto po čemu će svoj dolazak na Exit pamtiti do kraja života - prvi put je napravio sliku s publikom, što, kako je rekao, nije bio slučaj niti na jednom nastupu ranije.

Jučer je službeno počeo EXIT! Otvorio ga je još tijekom popodneva čovjek koji je pomaknuo granice mogućeg, slavni Wim Hof. Uz njega su nastupile i svjetske zvijezde Burak Yeter sa Dimash Qudaibergenom, Iniko, Whyte Fang, kao i naše - Teya Dora, Keni Nije Mrtav i Luke Black.

Rijeke ljudi slile su se u srijedu, 10. srpnja na nulti dan i otvaranje EXIT festivala. Velike vrućine nisu ih omele da se prepuste uživanju i uz izvođače naprave atmosferu o kojoj će se pričati u danima, tjednim i mjesecima pred nama. Atmosferu koju neće moći zaboraviti niti najveća zvijezda ovogodišnje Eurovizije, hrvatski predstavnik i pobjednik publike Baby Lasagna.

Nešto posle ponoći izašao je na Tesla Universe pozornicu i istog trena prepustio se supermoći koja je njega kao i publiku nosila kroz večer. Mladi pjevač iz Umaga nije krio fascinaciju činjenicom da nastupa na Exitu i to ni manje, ni više nego na otvaranju festivala pa još i na Glavnoj pozornici.

„Ovo je najveća pozornica na kojoj sam nastupao. I nikad pred većim brojem ljudi", komentarirao je pjevač između pjesama koje su u publici izazivale oduševljenje. Izveo je pjesmu koju je, prema svojim riječima, planirao da „izbaci" tek u sljedećem razdoblju, ali val energije pokrenula je već dobro poznata i prepoznatljiva Rim Tim Tagi Dim!

Pogledajte kako je bilo uz Rim Tim Tagi Dim

Donio je nevjerojatnu energiju kojom je izazvao neprekidne vriskanje publike, skakanje i buru emocija, a kolika je zvijezda postao za kratko vrijeme govori i to što su ga fanovi dočekali u savršenom ritmu koji se prenosio kroz noć, i znali čak i njegove neobjavljene pjesme.

Da mu je teško bilo napustito pozornicu i masu koja ga je ovacijama pozdravljala govori i činjenica da je na kraju eurovizijske pesme, „na suho" nastavio da je pjeva s publikom, da bi potom napravio nešto što, kako kaže, nikada nije do sada.

„Hvala lijepo! Najbolji koncert do sada. Najviše poteškoća ali najbolja publika. Ljubim vas. Jel možemo jednu sliku? Ovo je prvi put gdje to radimo, nikada nismo udarili sliku na koncert ali brate mili", poručio je Baby Lasagna da bi potom, pozirajući za fotografiju s fanovima izgovorio - „Kleknite pred Exitom".

Do 14. srpnja na pozornicama unutar Petrovaradinske tvrđave smenjivat će se najzvučnija imena svjetske glazbene scene, a diverzitet žanrova je takav da i najistančanije uho može pronaći svoj ukus. U Novi Sad stižu Carl Cox, koosnivač benda Rage Against The Machine Tom Morello, Black Eyed Peas, Gucci Mane, Black Coffee, Bonobo DJ set, Oliver Tree, Artbat, John Newman Hybrid Set, Cavalera, Ofenbach, Steve Angello i mnogi drugi.