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objavljeno prije 7 sati i 23 minute
DNEVNI HOROSKOP

Astrološke prognoza za subotu, 18. srpnja 2026.

Pročitajte dnevni horoskop za 18. srpnja, dan kada su rođeni William Makepiece Thackeray, Nelson Mandela i Jevgenij Jevtušenko

Dnevni horoskop za 18. srpnja
Dnevni horoskop za 18. srpnja (Metro)
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Dnevni horoskop za danas astrološki aspekti donose snažan val transformativne energije koji će potaknuti sve znakove na preispitivanje dosadašnjih odluka. Mjesec se nalazi u izazovnom položaju koji pojačava intuiciju, ali istovremeno može uzrokovati nagle promjene raspoloženja. Jutarnji sati bit će idealni za tiho planiranje i rješavanje zaostalih privatnih obveza koje već dugo odgađate. U obiteljskim odnosima može doći do kratkotrajnih napetosti zbog nerazjašnjenih financijskih pitanja iz prošlosti. Preporučuje se izbjegavanje potpisivanja važnih ugovora i donošenje radikalnih odluka u afektu tijekom popodneva. Komunikacija s prijateljima donijet će prijeko potrebno olakšanje i novu perspektivu na trenutne ljubavne dileme. Zdravstveno, obratite pozornost na razinu stresa i osigurajte si dovoljno kvalitetnog sna. Provedite večer u prirodi ili u krugu najmilijih kako biste neutralizirali nakupljenu negativnu energiju. Svemir vas danas poziva da usporite ritam i dopustite stvarima da se razvijaju prirodnim tijekom. 

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni  književnik William Makepiece Thackeray, borac protiv apartheida i predsjednik države Nelson Mandela i pjesnik Jevgenij Jevtušenko. 

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Pročitajte što današnji horoskop kaže vašem znaku:

 OVAN  BIK  BLIZANCI  RAK
 Dnevni horoskop Ovan
  Dnevni horoskop Bik  Dnevni horoskop Blizanci
  Dnevni horoskop Rak
 LAV  DJEVICA  VAGA  ŠKORPION
 Dnevni horoskop Lav  Dnevni horoskop Djevica
  Dnevni horoskop Vaga
  Dnevni horoskop Skorpion
 STRIJELAC  JARAC  VODENJAK  RIBE
 Dnevni horoskop Strijelac
  Dnevni horoskop Jarac
  Dnevni horoskop Vodenjak
  Dnevni horoskop Ribe

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Pročitajte Veliki godišnji horoskop za 2026. i

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17.07.2026. 22:46:00
    
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