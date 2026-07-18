Astrološke prognoza za subotu, 18. srpnja 2026.

Dnevni horoskop za danas astrološki aspekti donose snažan val transformativne energije koji će potaknuti sve znakove na preispitivanje dosadašnjih odluka. Mjesec se nalazi u izazovnom položaju koji pojačava intuiciju, ali istovremeno može uzrokovati nagle promjene raspoloženja. Jutarnji sati bit će idealni za tiho planiranje i rješavanje zaostalih privatnih obveza koje već dugo odgađate. U obiteljskim odnosima može doći do kratkotrajnih napetosti zbog nerazjašnjenih financijskih pitanja iz prošlosti. Preporučuje se izbjegavanje potpisivanja važnih ugovora i donošenje radikalnih odluka u afektu tijekom popodneva. Komunikacija s prijateljima donijet će prijeko potrebno olakšanje i novu perspektivu na trenutne ljubavne dileme. Zdravstveno, obratite pozornost na razinu stresa i osigurajte si dovoljno kvalitetnog sna. Provedite večer u prirodi ili u krugu najmilijih kako biste neutralizirali nakupljenu negativnu energiju. Svemir vas danas poziva da usporite ritam i dopustite stvarima da se razvijaju prirodnim tijekom.

Pročitajte horoskop na današnji dan kada su rođeni književnik William Makepiece Thackeray, borac protiv apartheida i predsjednik države Nelson Mandela i pjesnik Jevgenij Jevtušenko.

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