Art park cirkus stiže na Ribnjak

Projekt Art park i ovog će se ljeta smjestiti u parku Ribnjak, na već poznatoj lokaciji uz Centar mladih Ribnjak. Po sedmi put poznata ljetna manifestacija okupit će brojne umjetnike, ovog puta pod zajedničkim nazivnikom „Posljednji cirkus na Ribnjaku". Prva cirkuska akrobacija Art parka odvijat će se tijekom vikenda otvorenja 17., 18. i 19. lipnja 2022. kada posjetitelji mogu očekivati odličan glazbeni program, dobar cirkuski show i novi postav street art galerije.

„Zabavan šareni cirkus bio nam je nit vodilja, a naša cirkuska čerga pobrinut će se i da ovo izdanje Art parka bude veselo, opušteno i ispunjeno različitim kreativnim programom za sva osjetila. Inspirirali smo se izrekom 'Uživajte kao da vam je posljednji put' pa je stoga ideja da se tim intenzitetom i zabavimo u ovih mjesec dana trajanja programa Art parka na Ribnjaku. Vjerujte nam, bit će cirkus, kao da je posljednji", rekao je ovim povodom Boris Bare, jedan od organizatora Art parka te umjetnički voditelj projekta.

Osim nove street art galerije koju ove godine potpisuju talentirani hrvatski umjetnici Marin Remić i Popilome iz Jutarnje Šetnje te Vedran Štimac i Glitch Boy, bit će predstavljene čak dvije nove umjetničke etikete Art park piva nastalog u suradnji s Pivovarom Medvedgrad.

„S ekipom Art parka koju predvodi Boris Bare, surađujemo od početka njihovog djelovanja. Ovakav način promidžbe Zagreba i zagrebačkih legendi uklapa se u Medvedgrad priču koju nastojimo ispričati kroz etikete naših piva. U suradnju smo krenuli još od projekta Pimp My Pump pa preko prvog Art parka u poznatom 'parkiću narkiću' pokraj zagrebačke Uspinjače, produžili sve do Ribnjaka i nadamo se da će se ova super suradnja nastaviti i proširiti i u budućnosti. I to ne samo kroz Art park, za koji svake godine skuhamo pitki Vienna lager, čija boca svake godine nosi potpis novog umjetnika, već i kroz druge projekte" izjavio je Ivan Nauković, voditelj marketinga i prodaje Pivovare Medvedgrad.

Posjetitelje tijekom vikenda otvorenja očekuju tri dana odličnog programa. Za petak (17.6.) svoju finu plesnu glazbenu selekciju bruse Jeff Jarunsky, Kuna i Zac, a u subotu (18.6.) nas provjereno dobra ekipa Velvet festivala, probranim disco, jazz ritmovima vodi na more, najavljujući svoju sunčanu ekstravagancu koja će se održati od 30.6. do 2.7.2022. na Krku. Nedjelja (19.6.) je zamišljena kao iznimno zabavan obiteljski dan jer u Art park iz Venezuele stiže Popiño Circus Show, a kojem će prethoditi i mala radionica cirkuskih tajni za djecu i njihove roditelje. Radionica je besplatna i otvorenog tipa, a program počinje u 18 sati.

Nakon vikenda, Art park na Ribnjaku svakodnevno će biti otvoren za druženja od 16 sati, sve do 17. srpnja 2022. Posjetitelje u nastavku, uz redoviti glazbeni program, očekuje Dobar dokumentarac ponedjeljkom u suradnji s Dokukinom, zatim proslava Svjetskog dana glazbe, Pedalafest, kreativni OMart program za djecu, radionice u suradnji s Teatrom CIRKUS Punkt, gostovanje Centra KNAP, razgovori na temu recikliranja koje će predvoditi Ditch Plastic, a dio programa „Srpanj bez plastike" koji vodi Zelena akcija također će se odvijati u Art parku. Odrasli će u srpnju uživati u radionicama recikliranja, a u planu je i omiljeni Buvljak te različite prezentacije domaćih kreativaca. Stol za stolni tenis će već tradicionalno biti dijelom svakodnevnog opuštanja i razbibrige u samom centru grada.

Projekt se održava uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba, Grada Zagreba te podršku prijatelja i sponzora Festivala kao što su Pivovara Medvedgrad, Chromos boje i lakovi, Graffitishop.hr, HSM informatika, Acer Hrvatska, Fraktura, Floraart, Jamnica.

Detaljne informacije pratite putem službenih FB / IG profila.