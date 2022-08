Apstraktni ciklus Duška Šibla

Suvremeni hrvatski likovnni umjetnik, akademski slikar Duško Šibl nedavno je predstavio novi apstraktni ciklus, niz slika snažnog kolora snažnog energetskog naboja.

Gospodine Šibl, je li novi opatijski atelijer uzrokovao pojavu novoga, vrlo zanimljivog ciklusa apstrakcija?

- Kako živim i slikama na 3 lokacija, očito je djelomično stjecajem okolnosti, a djelomično evolucijom mog likovnog izraza došlo do segmentiranja. U Londonu slikam uglavnom na "suho" papirima jarkih boja, u Zagrebu moje prepoznatljive studije figura u pokretu, a u Opatiji se dogodila kombinacija jarkih boja kolaža i figura u pokretu i došao sam gotovo nehotice do vrste apstrakcije. Gesta je ostala ista, ali pastoznija i manje kontrolirana pa se događaju packe i curenja koje doživljavam kao svojevrsno oslobođenje od frustracija i emocija.

Iako je često rezultat kaos na platnu, već dugo nisam radio s takvim entuzijazmom.

Novi ambijent, nove slike!

Je li se i prije pojavljivala apstrakcija u Vašem slikarstvu?

- Još na Royal College of Art su mi govorili da su moje slike nešto između figuracije i apstrakcije i da bih se trebao odlučiti ili za jedno ili drugo jer da kritičari uglavnom to ne vole i da će mnogi loše gledati na moje figure u pokretu i vidjeti fluidne neodlučne kompozicije kao slabost. Što se mene tiče, moje figure u pokretu su figuracija, ponekad pojednostavljena do znaka ili simbola, a tek su ovi novi radovi prijelaz u apstrakciju. Kažem prijelaz jer se i u nekima od njih nazire figura.

Planovi,izložbe,projekti.knjige...?

- Lock-down za vrijeme Covida i zagrebački potres su me odučili od planiranja budućnosti. Sve je "možda", pa tako možda pred Božić bude komorna izložba u Zagrebu, druge godine možda u muzeju jednog grada na sjeveru Hrvatske i možda kad poprave Mimaru konačno retrospektiva koja je trebala biti prije 2 godine.