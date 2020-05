AOC lansira novu P2 seriju monitora

U vremenima povećane potrebe za monitorima većih veličina, poboljšanim opcijama povezivanja i još boljom kvalitetom slike, specijalist za monitore AOC najavljuje novu P2 seriju monitora za poslovne korisnike.

Serija dolazi s širokim rasponom monitora različitih veličina od 21.5 inčnih (54.7 cm), 23.8 inčnih (60.4 cm), 27 inčnih (68.6 cm) i ultra širokim 34 inčnim (86 cm) modelima koji odgovaraju različitim potrebama i pojedinačnim postavkama svakog korisnika. Osim 34 inčnog ultra širokog CU34P2A modela koji dolazi sa zakrivljenim (1500 R) VA panelom, ostali modeli opremljeni su ravnim IPS panelom.

Svi monitori nove P2 serije osiguravaju prikaz realističnih boja, pokrivaju široku ljestvicu boja te široke kutove gledanja od 178 stupnjeva, što je idealno za kreiranje ili uređivanje foto ili video sadržaja. 24P2C i 27P2C modeli dolaze i s USB-C ulazom te omogućuju lakši prikaz, prijenos podataka i punjenje mobilnih uređaja putem samo jednog USB-C kabela. Novi monitori dolaze i s KVM prekidačem koji omogućuje korisnicima da prebace tipkovnicu i miš između dva računala (spojena putem USB-C i USB hub uplink-a).

Značajke idealne za poslovne korisnike

Svi modeli nove P2 serije dolaze s elegantnim tankim dizajnom te tamnim donjim dijelom okvira i postolja hrapave teksture. Tanki bočni okviri omogućuju gotovo neprimjetno postavljanje više monitora jedno do drugog za dodatno povećanje produktivnosti.

Izvan kutije, P2 serija monitora može se vrlo jednostavno postaviti bez korištenja alata i to zahvaljujući sklopki za jednostavnu i brzu montažu i demontažu. Otvor na postolju za spremanje kablova osigurava radni stol bez neurednih kablova. Visina postolja od 150 mm te opcije naginjanja, zakretanja i okretanja monitora za 90 stupnjeva (ovu značajku nema ultra široki CU34P2A model) čine monitore vrlo dostupnim za ergonomske preinake, što je posebno korisno kod dijeljenja stolova ili rada u fleksibilnim uredima, što je koncept koji javna uprava i noviji start-upovi sve više prilagođavaju.

Svih deset monitora serije pružaju cijeli set značajki i opremljeni su s četiri USB 3.2 ulaza koji omogućuju prijenos podataka pri visokim brzinama, USB uplink ulazom te dva 2W ugrađena zvučnika.

Izvrsna slika

21.5 inčni, 23.8 inčni i 27 inčni modeli opremljeni su IPS panelima koji osiguravaju najtočniji mogući prikaz boja, pokrivajući široku ljestvicu boja (čak do 123.3. posto sRGB i do 90.9 posto DCI-P3 pokrivenosti). Svih deset modela nude i široke kutove gledanja od 178 stupnjeva koji virtualno eliminiraju osvjetljenje i promjenu boja kada se ne gleda u centar zaslona. Za one kojima treba dodatna oštrina i čistoća slike dodatno će biti pogodan za korištenje 23.8 inčni Q24P2Q ili 27 inčni Q27P2Q modeli s QHD rezolucijom (1440p), 27 inčni U27P2 s kristalno čistom UHD rezolucijom (2160p) ili pak ultra široki 34 inčni CU34P2A koji dolazi s UWQHD rezolucijom (3440 x 1440). Svi 21.5 inčni i 27 inčni modeli opremljeni su IPs panelima

Svi modeli (osim U27P2 i CU34P2A) podržavaju vrijeme odziva od 4ms i stopu osvježenja od 75 Hz-a. Ovo povećanje od 25 posto u usporedbi s uobičajenim monitorima od 60 Hz i podrškom za VRR postižu daleko glađe pokrete pokazivača i općenito bolju responzivnost slike bez kidanja ili prekidanja.

Ultra široki CU34P2A model razlikuje se od ostale P2 ekipe zahvaljujući svojim impresivnim 21:9 omjerom slike, visokom UWQHD rezolucijom od 3440 x 1440 piksela, svjetlinom od 300 nita, MPRT vremenom odziva od 1 ms i AMD FreeSync podrškom. Njegov radijus zakrivljenosti od 1500 mm i VA zaslon produciraju bujne boje, duboke crne nijanse i visoki kontrast, povećavajući uranjanje u sadržaj slike i pružajući istovremeno udobno korištenje horizontalnog prostora zaslona. Uz to, panel CU34P2A modela povećava fluidnost pokretnih slika još više zahvaljujući stopi osvježavanja od 100 Hz-a. Kao takav, ovaj model legitimno je rješenje za neizmjerno poboljšanje produktivnosti, a istovremeno je ozbiljno sposoban u pogledu igre i zabave za slobodno vrijeme nakon posla.

Za korisnike koji žele ostati povezani

P2 serija monitora nudi široki izbor različitih ulaza za povezivanje različitih modela. Dok je većina modela opremljena standardnim VGA, DVI, DisplayPort i HDMI ulazima, 24P2C i 27P2C modeli posebno su važan izbor s najraznovrsnijim konektorima. Monitori dolaze s USB-C ulazom uz svoje USB hub-ove, kako bi prijenosna računa mogla se povezati na monitor putem samo jednog USB-C kabela. Signal monitora prenosi se preko USB-C kabela, a podaci visokim brzinama istovremeno omogućujući punjenje prijenosnih računala (USB Power Delivery opcija).

Kada je monitor spojen na stolno računalo pomoću USB kabela putem USB uplink kabela, a tipkovnica i miš su također povezani na monitor, ugrađena KVM sklopka omogućuje jednostavno prebacivanje spojene tipkovnice i miša između dva različita izvora.

To je izrazito korisno, na primjer, kada korisnik donese svoj laptop kako bi radio od kuće na primjerice 24P2C ili 27P2C monitoru. Tada se prijenosno računalo može povezati preko USB-C na monitor i korisnik može promijeniti putem KVM sklopke hoće li upravljati „radnim" laptopom ili „kućnim" računalom i to samo s jednim setom tipkovnice / miša.

Održivi i učinkoviti

U skladu s najnovijim zahtjevima u pogledu energetske učinkovitosti i ekoloških propisa, svi P2 modeli dolaze s certifikatima kao što su EnergyStar 8, TCO 8 i EPEAT Gold. Svih deset modela imaju i AOC-ovu FlickerFree tehnologiju koja eliminira umor očiju te Low Blue Light način rada, koji smanjuje potencijalno štetne valole plave svjetlosti i nudi udobno korištenje pri smanjenom ambijentalnom svjetlu.

Cijene i dostupnost

Od lipnja ove godine biti će dostupni 22P2DU, 22P2Q, 24P2Q, 24P2C, Q24P2Q, 27P2Q, Q27P2Q modeli po sljedećim maloprodajnim cijenama:

22P2DU, 22P2Q: 1.049 kn i 1.129 kn

24P2Q, 24P2C, Q24P2Q: 1.429 kn, 1.659 kn, 1.729 kn

27P2Q, Q27P2Q: 1.659 kn, 2.259 kn

Od srpnja su dostupni 27P2C, U27P2 po preporučenim maloprodajnim cijenama od:

27P2C, U27P2: 1.959 kn, 3.019 kn

A od kolovoza ove godine dostupan je i CU34P2A model po cijeni od:

CU34P2A: 3.549