Kingston predstavio SSD diskove

Kingston Digital, Inc., podružnica zadužena za Flash memoriju u okviru Kingston Technology Company, Inc., svjetskog lidera u području memorijskih proizvoda i tehnoloških rješenja, je danas započela s prodajom modela SATA SSD diskova Data Center 500R (DC500R) i 450R (DC450R) kapaciteta 7.68TB*. Prodaja modela DC1000M 7.68TB U.2 NVMe započinje u lipnju. Ovi diskovi pružaju dodatan prostor za pohranu podataka i implementiraju strogi QoS osiguravajući predvidivi IO te nisku latenciju za data centre koristeći NVMe i/ili SATA.

Kingstonovi 7.68TB SSD diskovi za data centre uključuju: DC500R:

· VMware ReadyTM SSD disk stvoren za aplikacije u

okruženjima intenzivnog čitanja podataka poput webservera, infrastrukturama virtualnih desktopa, operacijskih baza podataka i analitika u pravom vremenu**.

· I/O brzine i vremena odaziva (latencija) koje data centri mogu raspoređivati s povjerenjem, osiguravajući visoke razine performansi kod primjene rada i downstream za korisničko sučelje.

DC450R:

·Specifičan fokusirani skup značajki za aplikacije u okruženjima intenzivnog čitanja podataka i optimiziran za data centre koji ne žele potrošiti na skuplje diskove intenzivnog čitanja.

· Dizajniran za mreže koje dostavljaju sadržaj, aplikacije za edge computing i širok raspon arhitektura za pohranu koje su definirane softverom.

DC1000M:

Hot-pluggable U.2 (2.5″) faktor oblika, koji omogućuje laganu integraciju sa serverima najnovije generacije i policama za smještaj koje trenutno koriste PCIe i U.2 matične ploče.

Značajke za poduzeća poput end-to-end path protection, zaštite od gubitka energije (PLP) i praćenja telemetrije za pojačanu pouzdanost podataka.

Ova tri diska se priključuju modelima DC1000B NVMe boot drive, DC500M (za miješane obujme rada) SATA SSD i Server Premier DRAM kako bi oformili najkompletniji asortiman superiornih rješenja za data centre za poduzeća na tržištu.

„Mogućnosti većih kapaciteta za data centre omogućavaju organizacijama povećanja prostora za pohranu podataka u njihovom postojećem prostoru s obzirom na to da cloud tehnologija napreduje do nikad prije viđenih razmjera", kaže Tony Hollingsbee, SSD voditelj poslovanja, Kingston EMEA. „Naš asortiman rješenja za pohranu podataka data centara koji je u konstantnom razvoju služi poduzećima na svim razinama, od onih koji jako skaliraju do onih koji manje. Ona su ključna komponenta organizacijama koje žele držati nizak ukupan trošak vlasništva".

DC500R, DC450R i DC1000M podržani su ograničenim petogodišnjim jamstvom, besplatnom tehničkom podrškom i legendarnom Kingston pouzdanošću. Za više informacija posjetite kingston.com.