Jonathan nastupaju prije Placeba na Šalati

Jonathan su se od samih početaka probili među koncertno najjače bendove regije. To su potvrdili i nastupima u većini najvažnijih klubova i festivala, svirkama uz divove kao što su Editors i Killers, ali i dugačkom američkom klupskom turnejom započetom na SXSW-u. Titulu jednog od najboljih live bendova zacementirali su i "Rock&Off" nagradom za najboljeg koncertnog izvođača prošle godine. Uz objavljeni dvostruki vinil „To Love" i „To Hold", debitantski uradak "Bliss", te dupli singl „Getting Closer Is Keeping Us Apart" veliki stadionski nastup bit će prilika za čuti presjek karijere benda. Jonathan na Šalatu dolazi i na krilima novog singla "Have It All" koji je, uz već ranije objavljen "Falling", najava novog albuma zakazanog za kraj godine.



Jonathan - "Falling"

Engleski art-rock velikani Placebo stiže na stadion Šalata u sklopu velike turneje povodom izlaska novog, dugoočekivanog osmog albuma "Never Let Me Go". Prema jedinstvenim pohvalama glazbenih medija svrstan je među najbolje u njihovoj karijeri, a označava povratak jednog od najpoznatijih rock bendova na scenu. Clash Music piše da album pokazuje koliko Placebo može oduševiti i da ih je nemoguće otpisati. Kerrang ih naziva okrunjenim prinčevima narodne republike rock'n'rolla, dok NME navodi kako je riječ o najboljem albumu nakon "Meds". Odmah po objavi, album je bio broj jedan u Njemačkoj, UK-u, Austriji, Nizozemskoj, Švicarskoj, dok je top pet držao u Francuskoj, Italiji, Belgiji, Švedskoj, a našao se i na listama najprodavanijih abuma i u Australiji.

Placebo - "Never Let Me Go"

Placebo je u više od dva i pol desetljeća karijere postao jedan od najznačajnijih rock bendova s preko 13 milijuna prodanih primjeraka albuma diljem svijeta. Od istoimenog debi albuma, koji je promijenio britansku glazbu uz pjesme "Nancy Boy" i "Teenage Angst", bend je nastavio nizati singlove koje su im priskrbile horde fanova, osigurale im pozicije na nacionalnim ljestvicama, milijunske naklade i zacementirale mjesto u samom vrhu svjetske rock scene. "Every You Every Me", "Pure Morning", "Taste in Men", "Slave to the Wage", "Special K", "The Bitter End", "English Summer Rain" ili "Special Needs" samo su neke od pjesama iz njihove fascinantne karijere, a svakim nastupom uživo potvrđuju zašto uživaju legendarni status.

Placebo - "Surrounded By Spies"

Miljenici zagrebačke publike, bend predvođen Brianom Molkom, Placebo se vraća u Zagreb i to na open-air koncert na Šalati. Omiljena pozornica u centru grada bit će jedna od postaja koja će među prvima čuti kako zvuči novi Placebo, a bend će podsjetiti i na svoj prebogati katalog.

Placebo - "Every Me, Every You"

U prodaji su ulaznice po cijeni od 240 kn, a na dan koncerta cijena će biti 260 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.