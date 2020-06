Američki koncerni podržavaju prosvjede

Demonstracijama zbog nasilne smrti crnca Georgea Floyda nema kraja. Sredinom tjedna su ponovo stotine tisuća ljudi u SAD-u izašli na ulice, prosvjedovati protiv policijskog nasilja i rasizma. Već odavno se ne radi samo o privatnim osobama koje dižu svoj glas za pravdu. I brojni američki koncerni se solidariziraju s demonstrantima.

„Rasizam je kao i do sada korijen tolike boli i ružnoće u našem društvu - od ulica Minneapolisa do nejednakosti uzrokovane virusom Covid-19", napisao je Mark Mason, financijski šef Citi-Groupa, na blogu ovog koncerna. Ovaj 50-godišnjak je jedan od rijetkih crnaca koji je uspio doći u sam vrh jednog globalnog koncerna. Od 500 koncerna, prema Boston Consultingu, samo tri predvode Afro-amerikanci. Kenneth Frazier je jedan od njih. Devet godina ovaj 65-godišnjak vodi poslove farmaceutskog giganta - Merck. „Naše društvo je podjeljenije nego ikad", rekao je u intervjuu za CNBC.

Mason i Frazier nisu jedini američki poduzetnici, koji su danas zauzeli stav. Popis onih koji su progovorili zbog smrti Georgea Floyda je dug. Pored Starbucksa, Nikea i američke banke JP Morgan prosvjede je podržao i konzervativni Disney-koncern. „Mi smo na strani naših crnih suradnika, pisaca povijesti, umjetnika i cijele crne zajednice", priopćio je Disney. „Mi moramo stati zajedno i podići glas."

Ptičica u crnom

Glas su podigli i Reebok, Twitter i Netflix. Twitter je čak promijenio boju svog loga u crnu, a ispod stoji slogan #blacklivesmatter. Netflix je napisao: „Šutjeti znači biti sudionik"; a pored toga stoji da je iz obzira prema crnim suradnicima nužno zauzeti stajalište. Reebok apelira na kupce da ih na ovaj način „ne zovu da kupuju tenisice". „Zovemo vas da trčite u tuđim", napisao je ovaj koncern na svom profilu na Twitteru.

Bezbrojni izrazi solidarnosti na mnogim mjestima prate i interne konsekvence u poduzećima. Na primjer, prije svih Grindr, dating-portal omiljen kod homosekusalnih muškaraca, u filteru pretrage izbacio je stavku - boja kože. Proizvođač automobila General Motors s druge strane se obavezao da do kraja kvartala stvori inkluzivni odbor, kako bi se potakla različitost u koncernu. Koncern Activision, koji proizvodi video igrice, odgodio je izlazak novih igrica za Ego-Shooter Call of Duty, na koje čekaju stotine milijuna fanova, na neodređeno vrijeme. A u diskografskoj kući Universal Music bi sada trebala biti provedena interna istraga, kako bi se pronašle slabosti koje potiču nejednakost.

To što su se u ovom trenutku mnogi koncerni umiješali u diskusiju o rasizmu i policijskom nasilju ima i razlog, kaže Wendy Melillo. Profesorica novinarstva na Američkom sveučilištu u Washingtonu godinama se bavi istraživanjima strateških komunikacija. Nije samo pozitivno za imidž kompanije da se ustane protiv nepravde. Jer, mnogi očekuju da su tvrtke čiju robu kupuju i društveno odgovorne.

Odgovornost kao strategija

„U američkom društvu u ovom trenutku vidimo važne promjene", rekla je Melillo misleći pri tom na milenijsku generaciju. Jer, velik dio demonstranata su upravo rođeni na razmeđu milenija. A oni imaju izraženu želju za socijalnom pravdom. Zbog toga korporacije poput Applea i Kellogg'sa već godinama objavljuju izvještaje o korporacijskoj odgovornosti, kao dodatak bilanci stanja kompanije. „Najveći broj koncerna je već odavno razvio strategiju za zadovoljavanje potreba kupaca", kaže profesorica novinarstva Melillo.

Ali, trenutna situacija također pokazuje da navodni pokušaji solidarnosti nekih koncerna ne nailaze na odobravanje. Šef modnog koncerna Louis Vuitton Virgil Abloh je u duhu prosvjeda donirao samo 50 dolara jednoj organizaciji koja se bori protiv rasizma, za što je bio žestoko napadan. A na stranici modnog koncerna ni riječi o tome.

Za razliku od Virgila Abloha pojedini američki koncerni su zaista odriješili kesu. Tako je Bank of America najavila da će u iduće četiri godine jednom milijardom dolara pomoći crncima u njihovim zajednicama kako bi dobili bolje zdravstvo, više samostalnosti, bolje poslove i stanove. Mark Zuckerberg, šef Facebooka, je izjavio da će njegova kompanija donirati 10 milijuna eura organizacijama koje se bore protiv rasne diskriminacije.

Za Kenija Thackera, koji se sa svojom mrežom „100 Roses from Concrete" angažira za interese crnaca u oglasnoj, marketinškoj i PR-branši, sve su to samo oportunistički pokušaji velikih koncerna da uskoče u vlak ogorčenja kako bi na kraju od toga profitirali. „Sav taj novac, kampanje, izrazi sažaljenja neće promijeniti društvo", kaže on. „Za to je prekasno." Jer, rasizam je u Americi prisutan stoljećima. Thacker kaže da su crnci uvijek jednostavno gurani u stranu, da nisu bili poštovani. „I sad se odjednom svi ponašaju kao da ih je briga", kaže Thacker.

I umjesto da su američki koncerni reagirali proaktivno oni su reagirali reaktivno. Uvijek se najprije mora nešto dogoditi da bi uslijedila reakcija koncerna i ljudi. I zbog toga su i koncerni sukrivci za trenutnu situaciju u Sjedinjenim Državama.

Ali, profesorica Melillo smatra da ima i dobrih primjera solidarnosti i navodi proizvođača sportske opreme Nike, koji je svoj slogan Just do it promijenio u „For once, don't do it".