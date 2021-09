Americana blues koncert u Močvari: BE HA VE

BE HA VE (Zagreb)

Americana blueseri BE HA VE osnovani su 2014. godine u Zagrebu. Premijerno se pojavljuju na kompilacijskom albumu "Blues for You - Tribute to Buha", koji je 2014. osvojio dvije nagrade Porin.

2016. godine snimaju album "One of These Days" na kojem se nalazi petnaest autorskih posveta raznim glazbenim žanrovima, u rasponu od roots rocka i southern countrya do bluesa, uz elemente folka, psihodelije i rhythm & bluesa. Album je odlično prihvaćen kod publike, a struka ga je nagradila nagradom "Fender Music Award" u studenom 2017.

Svoj drugi studijski album "Our Songs" prezentirali su nam u Močvari u lipnju ove godine na 12th Zagreb International Blues Festivalu.

Ako ste taj koncert propustili, kupite ulaznicu na vrijeme jer je broj ulaznica ograničen.