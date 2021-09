Metal koncert u Močvari: Pale Origins i MBurns

PALE ORIGINS (Zagreb)

Pale Origins iza sebe ima mnoštvo nastupa, uključujući i dvije europske turneje kada se počeo definirati i identitet benda. To je rezultiralo izdavanjem prvog full-length albuma "Shoganai", koji je svijetlo dana ugledao u travnju 2020. godine. S obzirom na to da ga nisu imali priliku promovirati, možemo ga očekivati u glasnom i žestokom izdanju jer momci zadnjih godinu i pol nisu stagnirali, već su trud i vrijeme uložili u vježbanje setliste i istovremeno radili na novim materijalima.

MBURNS (Rijeka)

Deset godina stariji MBurns, od svog je osnutka odsvirao brojne klupske i festivalske nastupe diljem Hrvatske, kao i one izvan granica (Slovenija, Engleska, Bosna i Hercegovina). 2011. godine bend izdaje svoj prvi istoimeni album i EP s obradama nazvan "From Cover To Cover". Nakon poduže diskografske pauze, krajem 2017., MBurns izdaje svoj drugi album "More To Life Than This", a nedavno izbacuje i single "The Rapture" kojim najavljuje novi materijal.

Pozivamo sve ljubitelje žestokog zvuka da na vrijeme nabave svoje ulaznice jer je kapacitet ograničen i pridruže nam se u Močvari 17.9.!