Ambiciozni planovi Volkswagena s E-automobilima

Čovjeka mora iznenaditi kad neki menadžer Volkswagena izjavi nešto poput ovoga: "Globalno zatopljenje je u punom tijeku i VW je dio problema." A upravo to je izjavio Ralf Pfitzner, čovjek koji je u VW-ovom koncernu odgovoran za održiv razvoj. Evo još jedne takve izjave: "I.D. će biti prvi serijski auto ovoga koncerna koji će imati klimatski neutralnu bilancu proizvodnje." Ovo je na VW-ovom simpoziju u Dresdenu izjavio Thomas Ulbrich, član Uprave odgovoran za elektromobilnost.

Nisu prošle ni četiri godine otkako je ovaj koncern zbog prijevara s ispušnim plinovima i zbog njima nastalih milijardskih odšteta dospio u egzistencijalnu krizu. Dosad je sudski postupak u vezi s time završen samo u SAD-u. Veliki sudski procesi u Njemačkoj nisu još ni počeli.

Herbert Diess, novi jaki čovjek u Wolfsburgu, glavnom sjedištu koncerna, zahtijeva "promjenu kulture". "Okrenut ćemo poduzeće prema čistoj mobilnosti", poruka je koju je Diess uputio zaposlenicima diljem svijeta, a njih je 650.000. Kako bi to postigao koncern planira, prema pisanju Spiegela, uvesti interni porez na ugljični dioksid (CO2), kako bi se stvorila motivacija za smanjivanje izlučivanja CO2.

Do 2050.klimatski neutralno poduzeće

Cilj je da Volkswagen do 2050. izlučivanje ugljičnog dioksida kod svojih vozila smanji do blizu nule. Osim toga vozila bi trebala biti proizvođena klimatski neutralno. To znači da bi izlučivanje stakleničkih plinova bilo neutralizirano mjerama za zaštitu klime.

"Ako želimo postići taj cilj onda s promjenama moramo početi sada", kaže Christian Senger, koji je odgovoran za proizvodni niz "e-mobility".

Do 2023. će VW investirati 11 milijardi eura u digitalizaciju vozila i tvornica kao i za proizvodnju s neutralnom bilancom izlučivanja CO2. Devet od tih jedanaest milijardi bit će izravne investicije u elektromobilnost.

Trenutno se tvornica u Zwickauu reformira, iako proizvodnja ide dalje. Tu gdje se sad proizvodi Golf od kraja ove godine bi se trebao proizvoditi ID. On bi trebao biti osnovni model za cijeli niz elektro-automobila.

Tvornica u Zwickauu pritom služi kao pokusni laboratorij. Već je proteklih godina poboljšana energetska učinkovitost u proizvodnji. Iako je u posljednjih osam godina proizvodnja povećana za tri posto, izlučivanje ugljičnog dioksida je smanjeno za 66 posto. I to nije sve. Liendel Chang, koji se brine o okolišnim aspektima proizvodnje, kaže da se sve preispituje. Primjerice učinkovitost zračenja i grijanja tvorničkih hala ili učinkovitost kompresora za montažu. "Tu se dosad koristi samo deset posto energije."

Iz Zwickaua u svijet

Tvornica u Zwickauu bi trebala biti preteča, za njom bi brzo trebale slijediti druge tvornice: Emden, na sjeverozapadu Njemačke gdje se sad još proizvodi Passat, Hannover gdje se sad proizvode transportna vozila, Mlada Boleslav u Češkoj gdje se proizvodi Škoda, te dvije tvornice u Kini i jedna u SAD-u (Chattanooga, Tennessee).

Kod VW-a ukazuju na to da već sada 37 posto opskrbe energijom svih njegovih tvornica u svijetu (a ima ih više od 120) potječe iz obnovljivih izvora. Ali, proizvodnja je samo jedna strana. Teže je s kooperantima. A njih VW ima 40.000 diljem svijeta.

No, sve bi kod VW-a trebalo funkcionirati održivo. Ne samo izbjegavanje izlučivanja ugljičnog dioksida nego i pridržavanje socijalnih standarda. To znači temeljite zahvate u kompleksne procese. "Održivi lanci isporuke postat će 'čimbenik higijene'", kaže Marco Philippi, zadužen u koncernu za nabavu. Cilj je obvezati kooperante na održivost. "Kooperante koji ne odgovaraju našim zahtjevima ćemo isključiti."

Zaštita klime kao tema konkurentnosti

Sve je to naravno tek najava. Jer, proizvodnja čelika je danas povezana s krajnje velikim izlučivanjem ugljičnog dioksida. I sigurno VW neće raskinuti suradnju s isporučiteljima čeličnog lima. Slično je i s proizvođačima akumulatorskih ćelija. Njih VW nabavlja većinom u Poljskoj gdje se električna struja većinom proizvodi u termoelektranama na ugalj. Ali, po navodima VW-a poljski kooperanti najavljuju da će opskrbu strujom za proizvodnju akumulatorskih ćelija osigurati iz obnovljivih izvora.

Na putu prema proizvodnji neutralnoj prema klimi ostaje, dakle, još puno za učiniti. VW želi postati predvodnik, a gdje nije moguće izravno ostvariti održivost, tamo koncern namjerava investirati u projekte za zaštitu klime kao kompenzaciju.

Potporu je VW dobio od Georga Kella, nekadašnjeg osnivača i direktora UN Global Compacta - inicijative za održivo gospodarenje pod okriljem Ujedinjenih naroda, a koji je danas glasnogovornik VW-ovog Vijeća za održiv razvoj. "Samo kroz dekarbonizaciju proizvodnje poduzeća će imati izglede za budućnost. To će postati središnja tema konkurentnosti."