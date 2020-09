Ambiciozan cilj Ursule von der Leyen

Izvanredna vremena poput pandemije zahtijevaju i izuzetne govore. Možda je predsjednica Europske komisije baš tako razmišljala dok ga je pisala. Njen prvi „govor o stanju Unije" bio je izuzetno dugačak i u nekim točkama izuzetno konkretan. On bi trebao u ovim kriznim vremenima uliti izuzetno mnogo povjerenja. Kriza kao šansa - to je bila misao vodilja predsjednice Komisije, koja je na toj dužnosti od prosinca 2019.

Ursula von der Leyen pohvalila je otpornost Europske unije, koja je na početku pandemije bila prilično slaba. I zaista, brzi dogovor država članica EU-a o zajedničkom financiranju dugova kroz program obnove nevjerojatno je dostignuće, bolje reći revolucija u standardima EU-a. Može to Unija, ako ima dovoljno pritiska.

Izaći jači iz krize

Sad je trenutak da iskoristimo taj polet, zahtijevala je von der Leyen. Neophodne promjene u gospodarstvu, digitalizaciji, zaštiti klime, pa čak i veoma kontroverznim migracijama moraju se oblikovati, a ne dozvoliti da ih diktira katastrofa.

Neočekivano velika količina novca u fondovima za obnovu, o čijoj upotrebi će narednih godina odlučivati i Europska komisija, njezinoj predsjednici daje neočekivano mnogo moći. A ona ju želi iskoristiti. To je u svom govoru jasno stavila do znanja.

Dala je i nekoliko konkretnih smjernica: više od trećine od 750 milijardi eura trebalo bi ići za investicije za zaštitu klime, 20 posto je predviđeno za digitalni suverenitet u Europi, odnosno za spremanje i obradu podataka, neovisno od američkih i kineskih koncerna. Istovremeno, Ursula von der Leyen želi uvesti minimalnu plaću u cijeloj EU, zdravstvenu uniju s više nadležnosti u Bruxellesu i siguran digitalni identitet za sve građanke i građane Unije.

Kako bi ojačala slogu unutar Unije, predsjednica Europske komisije ukazala je na opasnosti izvana. Kritizirala je Rusiju, Kinu i Tursku, i inzistirala na neovisnosti i u odnosu na Bijelu kuću - koju pak izričito odvaja od ostatka SAD-a.

Važna su djela

Razlika između aktualnog američkog predsjednika i predsjednice Europske komisije? Za nju ne važi moto „Europa na prvom mjestu", ona je za globalnu suradnju. Von der Leyen nije ostavila prostora sumnji koga bi od sljedeće godine željela vidjeti u Bijeloj kući. Ona se odvažila reći kako se nada novom početku u transatlantskim odnosima. I točan je zaključak koji predsjednica Komisije izvodi iz ponašanja predsjednika Trumpa, Bolsonara i Putina tokom pandemije: „egocentrična propaganda" više ne pomaže.

Ona je zahtijevala da se konačno dođe do kompromisa kada se radi o raspodjeli tražitelja azila u EU-u. Također se zalaže za napredak na Zapadnom Balkanu.

Oblikovanje sutrašnjice je ambiciozan cilj krizne menadžerice Ursule von der Leyen. To je uloga koju nije sama birala, nju je na to prisilila pandemija. Njen govor primjeren je izazovima. Čak je upotrijebila i rečenicu koju kao da je prepisala od svog uzora Angele Merkel. „Uspjet ćemo", rekla je kancelarka u krizi 2015. „Mi to možemo", rekla je Ursula von der Leyen danas. Ljestvicu je podigla prilično visoko i sada ju mora preskočiti.