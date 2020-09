Donald Trump – moćni maher

Neka ulična anketa vrlo brzo bi potvrdila da većina Amerikanaca nikad nije ni čula za Ujedinjene Arapske Emirate, a ni za Bahrein. Isto kao ni za Oman ili Katar. Razlozi smrtonosnog konflikta između Palestine i Izraela isto tako su malo poznati, kao i razlozi koji govore protiv premještanja američkog veleposlanstva u Jeruzalem. A to što se američko prvenstvo u bejzbolu zove „Svjetska serija" (World Series), mnogo govori o tome kako Amerikanci doživljavaju sebe u ovom velikom svijetu.

I dalje postoji veliki broj ljudi koji previđa koliko vješto aktualni predsjednik zna iskoristiti određene momente. Tako mu je dobro legla i ceremonija potpisivanja sporazuma između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata, kao i Bahraina - nepunih 50 dana pred izbore. Taj medijski profesionalac zna kako se efikasno okružiti moćnicima. On zna kako na njegove istinske pristaše, ali i na potencijalne birače, djeluje kada se u ovim teškim trenucima pojavi na sceni kao političar koji rješava stvari.

Novac je važniji od bratske sloge

Većina Amerikanaca nesigurnija je nego ikad. Za to su odgovorni smrtonosni virus i ogromni gospodarski problemi. Prijeti li zaista u predgrađima, pretežno naseljenim bijelcima, građanski rat, kao što sugeriraju slike s brojnih prosvjeda? A tu su i ogromni požari bez presedana koji gutaju velike dijelove zapadne obale.Pri tom nikakvu ulogu ne igra to što se Palestinci zanemaruju i to što je pravo mirovno rješenje još dalje zbog ovog, prije svega ekonomski motiviranog dogovora. Nikog tu ne zanima što arapski blok, koji je dugo bio podrška Palestincima, više ne postoji. I u tom dijelu svijeta je novac važniji od bratske sloge.

Čežnja za čvrstom rukom, uzrokovana strahom mnogih Amerikanki i Amerikanaca, ne pruža šansu kritičkom razmatranju uzroka. Umjesto da se analizira u kakvoj su vezi sve te katastrofe sa sadašnjim predsjednikom, koji je već skoro cijeli mandat na dužnosti, mnogi žele mahera koji će iznad svega postaviti vlastite uspjehe. Čovjeka koji svijetu pokazuje tko je glavni i koji za Ameriku osigurava mjesto u svijetu koje zaslužuje.

Trump i Biden

Zato je i ceremonija s mnogo moćnih muškaraca i mnogo pompe baš po njegovoj mjeri. U danima poput ovih Trump želi i najvećim skepticima pokazati koliko u njemu još ima i snage i volje. I kako mu lako polazi za rukom pokazati nadmoć nad protivnikom Bidenom.

Što se više približava izborni dan, sve teže je razumjeti zašto su demokrati ponovo izabrali kandidata zbog kojeg će se na kraju opet reći: nije Donald Trump pobijedio, nego je njegov protivnik izgubio.