Ambicija vs Arogancija

Ambicija i arogancija naizgled dijele istu energiju. Obje ulaze u prostoriju ravnih leđa, čvrstog stiska ruke i pogleda koji sugerira da znaju kamo idu. No, ispod površine i već nakon nekoliko rečenica postaje jasno da je zapravo riječ o dvjema, bitno različitim psihološkim arhitekturama. Jedna gradi. Druga nadograđuje (vlastiti ego, najčešće bez temelja). Ambicija nije glasna, ali je postojana. Ona razumije da se autoritet gradi sloj po sloj, pogreška po pogreška, uspjeh po uspjeh.

Ambiciozna osoba ne zazire od rada koji se ne vidi. Dapače, svjesna je da je upravo taj nevidljivi dio konstrukcije ono što drži cijelu građevinu. Arogancija preferira fasadu. Ona želi priznanje prije postignuća. U njezinu svijetu kompetencije djeluju kao nepotrebna formalnost. Ako dovoljno samouvjereno izgovorite rečenicu, zašto bi itko postavljao pitanja? A kada ih ipak postavi, problem je, naravno, u sugovorniku.

Ambicija je vrlo svjesna koliko toga još ne zna i najčešće se pita: „Što još moram naučiti?". Arogancija ne pita ništa. Odnosno ako se i pita, onda je to: „Zašto oni ne vide koliko sam iznad njih?" Ambicija je tiha u fazi rada, ali glasna u fazi rezultata. Arogancija je glasna od samog početka jer rezultati su, u njezinu slučaju, opcionalni detalj. U poslovnom kontekstu razlika postaje kristalno jasna.

Ambiciozna osoba prihvaća povratnu informaciju, čak i kada je neugodna, jer razumije da je korekcija put prema izvrsnosti.

Arogantna osoba povratnu informaciju doživljava kao uvredu. Suvremena kultura često potiče zamagljivanje te razlike. Društvene mreže nagrađuju samopromociju, a retorika „mindseta pobjednika" lako sklizne u praznu ali estetski dotjeranu taštinu. Istinska ambicija (za razliku od arogancije), nema potrebu neprestano demonstrirati vlastitu veličinu i biti PR-odjel vlastitog ega . Ona je usmjerena na cilj, ne na publiku.

Ako smo sasvim iskreni, možemo se prisjetiti kako je svatko od nas bio u situaciji i skliznuo prema onoj drugoj strani. Pitanje je samo imamo li dovoljno intelektualne higijene to prepoznati i vratiti se. Svjesni da živimo u vremenu u kojem su pravila igre donekle poremećena u smislu kulture brzih dojmova, često se čini da je dovoljno biti glasan. Samouvjeren nastup bez pokrića katkad dobiva više prostora od tihog, sustavnog rada.

Onima koji su tihi, vrijedni i ponekad se pitaju isplati li se uopće takav pristup vrijedi reći: isplati se, samo najčešće ne odmah. Postojan rad možda ne puni prostor bukom, ali puni život smislom. A na duge staze, smisao je valuta koja nikada ne gubi vrijednost.