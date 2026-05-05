Garmin donosi čudesan zvuk u kuću

Garmin je predstavio JL Audio Primacy, vrhunski kućni audio sustav koji nudi izvanredne zvučne performanse prilagođene prostoru svakog slušatelja. Dostupan s trostrukim T6 zvučnicima pune veličine ili kompaktnim dvosmjernim S3 zvučnicima za montažu na stalak, Primacy redefinira vrhunski zvuk kombinirajući pojačalo, obradu signala i zvučnik kako bi pružio sustav zvučnika koji zvuči jednako izvanredno kao što i izgleda, bez nereda ili komplikacija. Štoviše, sustavom upravlja i poboljšava CS središnji dio, elegantni, ali moćni umreženi streamer, predpojačalo i procesor za optimizaciju prostorije koji, u kombinaciji sa zvučnicima, postavlja novi standard za zvučno iskustvo.

Zvuk vođen performansama

• Aktivni dizajn: Primacy zvučnici zamjenjuju tradicionalne pasivne komponente koje troše energiju potpuno aktivnim dizajnom s preciznim filtriranjem zvuka temeljenim na DSP-u. Svaki zvučnik ima više ugrađenih pojačala, jedno za svaki dio pogonskog sklopa, koristeći najnapredniju tehnologiju prebacivanja tvrtke JL Audio. DSP filtriranje se odvija na ulazu svakog od aktivnih kanala pojačala za optimalnu kontrolu i prigušenje preko svake pokretne dijafragme.

• Prekrasno izrađeno kućište od legure: Svaki zvučnik ima jednostruko lijevano, precizno obrađeno kućište od aluminijske legure s integriranim unutarnjim ojačanjima i priključcima za woofer kako bi se osigurala iznimna kontrola rezonancije, strukturni integritet i akustične performanse.

• Primacy automatska optimizacija sobe (P.A.R.O.): Audio signali se automatski podešavaju kako bi se pružilo optimizirano iskustvo slušanja na određenim lokacijama u prostoriji na temelju korisničkih preferencija.

• Visokoučinkoviti trostruko-jezgreni DSP: Digitalni procesor signala, koji radi na audio rezoluciji od 32 bita/192 kHz, pruža preciznu kontrolu nad filterima skretnice, izjednačavanjem, dinamikom, kašnjenjem i fazom.

• Dante digitalna mreža: Ugrađena profesionalna audio/video mrežna tehnologija studijske kvalitete, Dante je ugrađen u svaki Primacy zvučnik i uspostavlja usmjeravanje, kontrolu i audio vezu koja struji besprijekoran digitalni zvuk izravno na unutarnja pojačala Primacy zvučnika.

Vrhunac jednostavnosti i performansi

Primacy središnji dio: Upravljajte i poboljšajte Primacy audio sustav luksuznim središnjim kontrolerom stereo sustava koji uključuje komponentu za spajanje izvora, stolni daljinski upravljač i opcije za streaming zvuka putem povezanog uređaja. Primacy središnji dio nudi elegantan dizajn koji se stapa s okolinom, osiguravajući vrhunsku integraciju s okolinom.

Kad je uparen sa središnjim dijelom, sustav koristi P.A.R.O. za precizno podešavanje savršenog tona. P.A.R.O. mjeri i optimizira cijeli sustav, kao i sve dodatne aktivne subwoofere te automatski optimizira skretnice, razine, izjednačavanje i kašnjenje za svaki dio pogonskog sklopa kako bi se jamčio najbolji mogući zvuk u svakoj prostoriji.

Središnji dio se spaja na Primacy zvučnike putem Dante mreže, čuvajući protok digitalnog signala visoke rezolucije, i uključuje bežični, Wi-Fi povezani stolni daljinski upravljač koji ima ponderirani gumb za glasnoću i dodirne tipke za odabir izvora, profila i još mnogo toga. Zvuk se može streamati iz omiljenih online izvora slušatelja; Središnji dio podržava Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, plus Roon, Apple Airplay i Google Cast.

Primacy aplikacija: Za dodatnu praktičnost, upravljanje zvukom i optimizacijom prostorije može se obavljati putem prateće Primacy aplikacije. Osim toga, aplikacija se također može koristiti za stvaranje, pohranjivanje i imenovanje profila slušanja optimiziranih za različite položaje slušanja, postavke ekvalizacije i aktivnosti.

Vrhunska završna obrada: Primacy zvučnici mogu se prilagoditi raznim prekrasnim završnim obradama kako bi se uklopili u dizajn bilo koje prostorije.