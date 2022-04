Alter Bridge u Domu sportova 26. studenog

Alter Bridge predvodi jedan od najboljih vokala svoje generacije, veliki Myles Kennedy, a ove zime vraća sa svojom supergrupom, kojeg uz njega čine još tri člana post grunge banda Creed - legendarni gitarist Mark Tremonti, inače glavni autor benda, basist Brian Marshall i bubnjar Scott Phillips.

Alter Bridge - "Wouldn't You Rather"

Alter Bridge trenutno rade na snimanju sedmog studijskog albuma, nastavku hvaljenog prethodnika iz 2019. "Walk The Sky" koji je lansirao bend na prva mjesta glazbenih ljestvica diljem svijeta. Album koji još uvijek nema naziv izlazi kasnije ove godine, a prilika za prvi puta čuti nove pjesme uživo bit će na velikoj nadolazećoj turneji. Kako kaže Myles Kennedy, čeka vas rock'n'roll zbog kojeg se trese tlo pod nogama.

Alter Bridge nastali su 2004., na ostacima grupe Creed. Štoviše, Mark Tremonti je većinu pjesama za debi "One Day Remains" napisao dok je prošli bend bio aktivan. U proteklih 15 godina objavili su šest albuma, žanrovski vozeći od hard rock preko različitih metal pravaca do post grungea. Hvaljeni kao fantastičan live bend Alter Bridge se kompletnu karijeru zadržao na festivalima i manjim koncertnim dvoranama, izbjegavajući arene. Pozornicu su često dijelili s velikim glazbenicima poput Slasha, Jimmy Pagea, John Paul Jonesa ili Eddie Van Halena, a u jednom intervjuu Myles Kennedy je zaključio da albume objavljuju samo da bi mogli ići na turneje i svirati ih fanovima.

Alter Bridge - "Open Your Eyes"

Velika "Pawns & Kings" turneja vodi ih u 25 gradova kroz 18 zemalja. Sve počinje u njemačkom Hamburgu i završava u Londonu, uz koncerte po Francuskoj, Švicarskoj, Španjolskoj, Skandinaviji, Nizozemskoj, Poljskoj, bend svira sportske dvorane i arene, a nastup u Zagrebu bit će i jedini u regiji.

Pridružuju im se posebni gosti, Grammyjem nagrađeni rock bend Halestorm. Hvaljena ekipa iz Pennsylvanije 6. svibnja će objaviti novi album "Back From The Dead", koji uključuje i posljednji singl "The Steeple", a nastup u Zagrebu bit će prilika vidjeti zašto se njihovi live nastupi ne propuštaju.

Svake večeri na turneji koncerte će otvoriti i Mammoth WVH, sin Eddie Van Halena, koji će predstaviti svoj debitantski album. Nakon što je osvojio ovogodišnju Grammy nominaciju za singl "Distance", trenutno je na turneji s bendom Guns N' Roses.

Ulaznice su u prodaji od petka 29. travnja po early bird cijeni od 200 kn. Ta cijena će vrijediti do 15. lipnja, a dan nakon penje se na 230 kn. Na dan koncerta, za ulaznicu će trebati izdvojiti 260 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ul. Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.