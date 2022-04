Šarolik tjedan u Medici

Nikola Mijatović/Josip Bolonić - Ovo bi mogao biti cirkus

Otvorenje: četvrtak 28.04.2022. u 20:00 h

Galerija Siva (Medika), Pierottijeva 11

Autonomni kulturni centar Attack! kroz program galerija Siva u suradnji s udrugom Cirkorama, poziva vas na otvorenje izložbe fotografija i video rada Josipa Bolonića i Nikole Mijatovića: Ovo bi mogao biti cirkus - Foto Video.

Ovorenje izložbe predviđeno je za 28. travnja u 20.00 sat u galeriji Siva, Pierottijeva 11, Medika. Izložbu možete pogledati do 04. svibnja svaki dan od 17 - 20:00 sati.

Fotografije koje će biti izložene nastale su tijekom snimanja filma OVO BI MOGAO BITI CIRKUS, početkom 2021. godine, kao svojevrsni foto shooting na filmskom setu, s ciljem fotografskog bilježenja teme filma: prazni gradski prostori prepušteni propadanju i rad cirkuskih umjetnika koji nemaju gdje raditi.

Na izložbi će biti postavljeno 16 fotografija velikog formata 50 x 70 cm i 11 fotografija manjeg formata 22 x 27 cm. Osim fotografija posjetitelji/ce će moći pogledati i istoimeni film u formi video rada, koji će se prikazivati cijelo vrijeme trajanja izložbe.

Koncept: Nikola Mijatović

Izlažu: Josip Bolonić i Nikola Mijatović

Tekst za katalog: Tena Starčević

Tisak kataloga: Smak Press

Produkcija: AKC Attack i Cirkorama

Radionica prirodne kozmetike, četvrtak 28.4. u 17 h, ulaz slobodan (infoshop/knjižnica Pippilotta) uz prethodnu prijavu

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a prijave zaprimamo na sljedećoj poveznici

https://bit.ly/3k8Mr0x, zaključno sa 26.04. u 12.00 sati.

Broj sudionika/ca je ograničen!

Evo nam male zabavne radionice „uradi sam/a" prirodne kozmetike!

Ako su vaše kože preživjele prelazak iz zime u sezonu peludne groznice, pravo je vrijeme da ih nagradite dragocjenim premazima pažljivo odabranih i pomiješanih prirodnih sastojaka.

Na ovoj radionici imat ćete prilike sudjelovati u izradi:

* balzama za ruke,

* pilinga za lice,

* kreme za lice.

U izradi ćemo koristiti sirovine biljnog podrijetla koje nisu štetne za okoliš, a pogotovo ne za vaše tijelo i njegovo zdravlje. Nakon radionice dobit ćete uzorke ovih gotovih pripravaka u kojima će vaša koža uživati.

Preporuka je da sa sobom ponesete razne male posudice, očišćene od prošlih stanara, kako bismo zajedno smanjili količinu neželjenog nam otpada. Reuse, recycle, reduce!

O voditeljici: Sunčica Remenar je profesorica biologije i kemije te certificirana fitoaromaterapeutkinja. Prirodnom kozmetikom bavi se već preko petnaest godina, a slične radionice vodila je u Zagrebu, Zadru, Šibeniku i Beogradu. I možda još ponegdje, ali tko će ga više znat'

NO BALANCE pres. LE DOM (Paradoxe Club, FR), petak 29.4., 23:00-05:00, ulaz 70 kn

El Commando (TAMAN)

Funk Guru (CFSN)

Kornet (VOLTA)

Nakon dvogodišnje pauze, vraćamo se u mračne klubove i slavimo svoj sedmi rođendan. Osim trojice najdražih s domaće scene, u goste smo pozvali sve popularnijeg pariškog artista. Le Dom (!!) je producent, DJ, vizualni umjetnik i co-vlasnik Paradoxe Club labela koji slavi žanrovske mutacije i kompleksnost suvremene plesne glazbe. Koliko je dobar u svemu što radi, potvrdili su Objekt, Scratcha DVA, Mumdance, Madam X, Aphex Twin, Teki Latex i mnogi drugi.

Flyer design: Adrian Rovina

Screen setup & visuals: Ante Šimić

29.4.'22. Petak

AKC Medika, Klub Attack

Upad: 70HRK

Sex and pejčeks: burek3000, DJ Seky, Goldo, subota 30.4., od 23.30, ulaz slobodan

Ovo je noć kada je sve dopušteno! Sve se oko nas izvija i zavija jer budimo baš ono najniže strasti. Probudi balkanca/ku u sebi jer u gostima su čuveni mladići još čuvenija trojca koji nikada ne svira:

Sex and pejčeks

burek3000

Dj Seky

Goldo

30.04.2022.

23:30 h start

0 kn

Seks i pejčeks je interna zajebancija nastala na MoDem Festival-u prije nekoliko godina. Umorni od psihodelije, ovi mladići su svojim prijateljima/cama priuštili glazbenu selekciju koja ih je istovremeno rasplesala ali i natjerala u smijeh do suza!

Ponovno su se okupili prije 2 godine na roćkasu Reci:Klaonica i opet je bio (s)lom. Sada donose nikad bolju plejadu hitova popularne glazbe. Ovo nije tipična "trash" slušaona. Ovdje ima svega i svačega od 50's rocka do narodnjaka preko old school rocka, disco i cumbia do hip hopa. Naime, glazba je zvonka radost i to sva trojica "pejčekovaca" znaju.

burek3000 svira Rakija'n'Roll; Sead sluša toliko toga da je to jezivo, Goldo ima sjajan smisao za budalaštinu!Sve to i još više u ovom nezaboravnom ludilu za najhrabrije!