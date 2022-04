Vader u petak u Močvari

Poljski death metal prvaci Vader, nakon tri odgode zbog pandemije, konačno stižu u Močvaru, a iz benda najavljuju da će to biti metal spektakl za pamćenje jer, između ostalog, u Zagrebu nisu nastupali već devet godina.

U petak (29. 4.) uz njih u sklopu turneje De Profundis XXV Album Reedition dolaze i belgijski bend Reject The Sickness te Latvijci Mara.

Cijena ulaznica u pretprodaji je 140 kn, a na dan će, ako ih ostane, koštati 160 kuna. Mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 18) ili preko njihovog webshopa. Ulaznice za prethodne datume koncerta Vadera u organizaciji Hangtime Agencyja i Subsonic Eventsa vrijede i za ovaj datum.

SATNICA:

19:00 Vrata

19:30 MARA

20:15 REJECT THE SICKNESS

21:30 VADER

Vader je poljski death metal bend osnovan davne 1983. u Olsztynu. Počeli su kao heavy metal bend, pa se prebacili na thrash zvuk i u konačnici evoluirali do death metala kojem su vjerni preko 30 godina. Ime naravno dolazi od Darth Vadera, a lirički su im pjesme inspirirane pričama H.P. Lovecrafta, Drugim svjetskim ratom i hororom kao žanrom. Članovi benda su Piotr "Peter" Wiwczarek (lead gitara, vokal), Marek "Spider" Pająk (ritam gitara), Tomasz "Hal" Halicki (bas) i Britanac James Stewart (bubnjevi). Bend je do sada izdao 12 albuma, dok je najaktualniji Solitude in Madness iz 2020.

Reject The Sickness je peteročlani belgijski death/thrash metal bend osnovan 2010. Godine. Do sada su izdali tri albuma, a aktualni "While Our World Dissolves" će promovirati ovom prilikom u Močvari.

Mara je latvijski death/thrash/groove metal predvođen Marom Lisenskom, koju krasi brutalan vokal svojstven žanru. Osnovani su 2018., a dosad su izdali dva albuma.