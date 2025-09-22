Allianz "Sat za nas"

Park Maksimir ove je nedjelje bio mjesto okupljanja više od 400 obitelji koje su kroz sport, igru i druženje slavile zajedništvo. Riječ je o projektu "Sat za nas", koji Allianz Hrvatska provodi u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom (HOO) i Hrvatskim paraolimpijskim odborom (HPO), a čiji je broj sudionika ove godine bio dvostruko veći nego lani.

U srži projekta leži ideja da je kvalitetno zajedničko vrijeme roditelja i djece ključ za razvoj otpornosti i zdravih obiteljskih odnosa. Dok djeca i roditelji danas sve češće žive u ritmu ekrana i užurbanih obaveza, projekt "Sat za nas" vraća fokus na ono što je najvažnije - prisutnost jednih za druge.

Na događanju su se obitelji okušale u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama, a posebno su inspirirali susreti s olimpijcem Damirom Martinom i paraolimpijcem Pavlom Jozićem, koji su svojom sportskom pričom približili vrijednosti predanosti, upornosti i zajedništva.

Veliku ulogu imali su i Allianzovi zaposlenici, koji su se uključili kao domaćini događanja te poklonili više od 100 volonterskih sati za osmišljavanje i provedbu aktivnosti. Njihovo zalaganje naglasilo je kako korporativno volontiranje može biti pokretač pozitivnih promjena i izvor dodatne vrijednosti za zajednicu.

„Kroz projekt "Sat za nas" želimo podsjetiti da otpornost obitelji i djece ne nastaje slučajno - ona se gradi kroz zajedničke trenutke, igru i međusobnu podršku. Allianz već dugi niz godina ulaže u inicijative koje jačaju zajednicu, a činjenica da je interes svake godine sve veći potvrđuje da ovaj projekt ima snagu prerasti u trajnu platformu za kvalitetno roditeljstvo i djetinjstvo", izjavio je Matko Čulina, direktor market menadžment sektora u Allianzu Hrvatska.

Projekt "Sat za nas" oslanja se na globalni Allianzov program MoveNow, usmjeren na zdravlje i inkluziju, a Hrvatska time još jednom pokazuje kako lokalne DOP inicijative mogu imati snažan odjek u zajednici i postati inspiracija za druge zemlje.