AKC ATTACK tjedni program 6.11. - 9.11.

SRI, 5.11. / 20:00 - 00:00 / 7 EUR (<18 free)

DOMINACIÓN (Barcelona)

Friško porođena ultra-nabrijana beštija iz srca Barcelone, na mapu prve turneje ucrtala je i Zagreb, grad u kojem su već neki od članova ili velikodušno dostavili ljutu buku s Irreal, ili nešto milozvučnije, onako na fino, sasuli masnjak u lice sistemu uz pomoć Algare.

Lubanjopucajući udari koje Dominación zadaju na singlu prvijencu "Punks Ganan" najbliži su imenima koje krase rani katalog Crust War recordsa od kojih bi svakako posebno izdvojili siloviti Framtid, no našla se tu i jedna usamljena stvarčina koja iz petnih žila vrišti Discharge, i to dok ga se dovede do ekstrema na onaj predivan i jedinstven japanski način (R.I.P. Kawakami).

Sa sobom donose spomenuti 7" na bratskom Discos Enfermos recordsu, a i sigurni smo da će bit i crno-bijele tekstilarije. Dojašite, ne dolaze nam ovakvi bendovi često.

SRANJE (Ljubljana)

Uvijek rado viđena ekipa okupljena oko Ne Kužim crewa dolazi nam ponovno upriličiti još jednu radionicu hardcore punka u Attacku. Deru mješung 80's Ljubljana HC-a i tupa-tupa punkčine.

PLASTIKA (Zagreb)

Nakon odsviranih ljetnih i lagano post-ljetnih gigsona van ZG, bilo je krajnje vrijeme da vratimo Plastiku na stage Attacka! Kažu da su zakuhali neke nove numere i najavili ih sasut na gigčini, sad vidjet ćemo jel obećanje ludima radovanje, te čija majka crnu vunu prede.

IDEM SLUŠATI PANK U ATTACK!

ČET, 7.11. / 19:00 - 00:00 / SOLD OUT

Nakon dugog toplog ljeta i silnih festivalskih svirki dobili smo veliku želju za jednom zagušljivom pankčinom na domaćem terenu.

Posljednji singl s novog albuma "CIAO" je savršeno prigodno pjesma "Slušat Pank" pa smo, da bi (skoro) igrala rima, za venue odabrali AKC Attack.

Uz IDEM koncert vas očekuje i bogat popratni program: izložba Vjetroslava Prdinskog uz predobar IDEM-themed merch, kratki VOADO gig, after uz neurotičnu glazbenu selekciju DJ Tandia te premijerno preslušavanje novog albuma "CIAO"!

KaraOKe Night / petak, 8.11. / 22:00-03:00 / 5 EUR

Karaoke ili "prazan orkestar" česta je pojava na dalekom istoku, a u bližoj Mediki pokušat ćemo vam dati mikrofone, pozornicu i pustiti svaku glazbenu želju.

Dođite pustit glas, nema veze znate li ili ne znate pjevati, na šanku se možete zagrijati i skupiti hrabrost.

Kao i svaki put do sada, večer će voditi cijenjeni MC Leo Lapić

RADIONICA RAZVOJA SCENARIJA

OD PETKA 08.11.2024 U 20.00

INFOSHOP PIPPILOTTA

Ako u vama tinja ideja o filmu, imate priču, samo je trebate razraditi, dođite na našu radionicu!

AKC Attack kroz svoj program Filmski studio Medika poziva na prijave za radionicu scenarija za kratki film. Radionica započinje 08.studenog u 20.00 sati u Infoshopu Pippilotta i održavati će se svakog petka u 6 termina do sredine prosinca.

Prijava na radionicu je obavezna, ispunjavanjem upitnika na poveznici: https://tinyurl.com/m3wpuyaf zaključno s 06.11.2024 u 12.00.

Na radionici možete očekivati upoznavanje s osnovama scenarističkih i dramaturških pojmova kao npr. što je lik, što je dramski odnos, kako voditi priču, što čini strukturu, kako pravilno formatirati scenarij...Prethodno scenarističko iskustvo nije potrebno, no poželjno je imati IDEJU koja će tijekom radionice biti razvijena u scenarij kratkog igranog filma.

Želja nam je kroz rad ostvariti otvorenu i opuštenu atmosferu u kojoj će polaznice i polaznici jedni drugima pomagati konstruktivnim idejama i komentarima. Voditelj radionice biti će ujedno i mentor koji vas provodi kroz cijeli proces stvaranja scenarija do samog kraja.

Voditelj radionice: Sven Marić

Sven Marić (1975)

Diplomirao Grafički fakultet u Zagrebu.

Kao član Kinokluba Zagreb pisao scenarije i režirao 7 kratkih filmova. Kratki film „Tulum za Habibija" je bio uvršten u Dane hrvatskog filma. 2023 godine je sa svojim scenarijem bio izabran za potporu za razvoj scenarija od strane HAVC-a.

Radionica razvoja scenarija provodi se kroz Program filmskog studija Medika, financiranim od strane Hrvatskog audiovizualnog centra, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Zaklada kultura nova i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

SANDOKAN HI-FI MEETS WARRIOR CHARGE

SUB, 9.11. / 22:00 - 06:00 / 8 EUR

ANNIVERSARY CONFERENCE

SANDOKAN HI-FI meets WARRIOR CHARGE SOUND SYSTEM (IT)

Both sounds celebrating 18 years in the business!!

ROOTS - REGGAE - DUB

ina sound system style!!

9.11.24 / AKC Medika / Attack

MALA KULTURNA SCENA ZA DJECU - RADIONICA IZRADE PLAKATA

SUBOTA 09.11.2024. OD 11.00 sati

INFOSHOP PIPPILOTTA, MEDIKA, PIEROTTIJEVA 11

Autonomni kulturni centar Attack i Kazalište sjena Trpistih pozivaju vas na prijavu za radionicu izrade plakata, koju provodimo kroz program Male kulturne scene za djecu. Radionica će se održati 09. studenog od 11.00 sati u Infoshopu Pippilotta, Medika, Pierottijeva 11.

Radionice su besplatne, a prijaviti svoje dijete možete ispunjavanjem upitnika na poveznici: https://shorturl.at/4foH4 - zaključno s 08.11. 2024. u 12.00.

Radionice Male kulturne scene za djecu namijenjene su djeci uzrasta od 9 - 14 godina.

Radionica obuhvaća niz kreativnih interaktivnih igara kroz koje se djeca upoznaju, stječu siguran prostor unutar grupe kako bi slobodno mogla pristupiti kreativnom radu. Na radionici će djeca prolaziti kroz osnove dizajna kako bi naučila prenijeti jasnu poruku kroz plakat za određeni program/događaj.

Sagledati će se razni likovni pristupi i stilovi dizajniranja plakata kako bi se prenijela jasna, snažna, duhovita, emotivna poruka ili informacija kroz medij plakata.

Dotaknuti će se i simbolika boja, zlatni rez, različiti fontovi slova,

omjeri i odnosi, ravnoteža, kompozicija... Glavni cilj je dobro se zabaviti, kreativno izraziti, inspirirati i možda nešto novo implementirati u svoju kreativnost.

Voditeljice i idejne začetnice projekta MKS radionica su članice kazališta sjena Tripstih: Ives Buljan Gladović i Petra Bokić.

TRIPSTIH

Iz kazališta sjena Ikako-Nikako, u listopadu 2013, godine, nastala je kazališna skupina Trpistih. Tripstih čine: Ives Buljan Gladović (Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene, Tripstih), Petra Bokić ( Ikako-Nikako, Skaska, Zvuk sjene, Crveni nosovi, Tripstih), Antonela Klemenčić (Ikako Nikako, Skaska,Tripstih)

Tripstih se bavi istraživanjem svjetla i sjene kroz: grafoskopske projekcije i ostale izvore svjetla. Tripstih je kazalište sjena za djecu i odrasle. Održavamo radionice dramskog, kreativnog i lutkarskog karaktera...Kazalište Tripstih iza sebe ima niz multimedijalnih projekata, neki od njih su likovno oblikovanje i scenografija.

Autor je i organizator Festivala Grafoskopa.

Radionica se provodi kroz Program Autonomnog kulturnog centra, koji je financijski podržan od Ministarstva kulture i medija republike Hrvatske, Grada Zagreba -Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i Zaklade kultura nova.

RADIONICA INTERKULTURALNOG DIJALOGA - JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA

SUBOTA 09.11.2024 OD 12.00

KUHINJA AKC-a

Autonomni kulturni centar Attack poziva vas na prijave za radionicu Interkulturalnog dijaloga u subotu 9. studenog 2024. od 12.00.

Kuhati ćemo i isprobavati recepte iz jedne specifične zajednice iz Južnoafričke Republike. Iako JAR znamo ponajprije kao zemlju Zulu ratnika, Južnoafrikaci se nazivaju nacijom duge i imaju 11 službenih jezika.

Uz pripadnike najbrojnijeg plemena Zulu, tu su i Xhosa, Sotho, Tswana, ali i potomci Britanaca i Nizozemaca koji govore afrikanski, i konačno zajednica iz koje dolazi domaćin radionice Moosa Salie: Malezijci iz Capea.

Radi se o potomcima malezijskih muslimana koje su kolonizatori Nizozemci u 17. stoljeću prisilno doveli u Cape Town iz njihove druge kolonije Malezije. Ta je zajednica kroz tri stoljeća u sebe asimilirala druge muslimane, ali i zadržala svoju vjeru i identitet čiji je jako važan dio specifična kuhinja. Kuhinja Malezijaca iz Capea je bogata začinima s Otoka začina s kojih su i Moosini preci jednom došli.

Moosa u Zagrebu uz prekide živi od 2012. godine i kako kaže njegova žena uspješno se opire usvajanju hrvatskog jezika. U posljednjih pet godina najviše je posvećen sinu i kuhanju za prijatelje.

9. studenog će nam pokazati kako od kora za vučeno tijesto spremiti samose - jastučiće od tijesta punjene mljevenim mesom, a spremat ćemo i biryani koji se sprema u brojnim drugim azijskim zemljama.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz obaveznu prijavu na: https://shorturl.at/C8ldK zaključno sa 7.11. u 12:00h. Broj mjesta na radionici je ograničen!

Radionica je dio Programa Autonomnog kulturnog centra Attack i financijski je podržana od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo i Zaklade kultura nova.