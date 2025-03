Mogwai 16. 9. dolaze u zagrebačku Tvornicu kulture

Od svog osnutka, prije 30 godina u Glasgowu, Mogwai su prešli dug put tijekom kojega su objavili 11 studijskih albuma i sebi priskrbili dobar dio zasluga za popularizaciju instrumentalne rock glazbe diljem svijeta. Premda se tijekom skladnja i snimanja tih albuma nisu ustručavali koristiti vokale, njihova je glazba bila i ostala dominantno instrumentalna. Time su sebi u startu ograničili dostupnost široj publici, nenavikloj na eksperimentima sklonu rock glazbu u kojoj gotovo da nema pjevanja, no unatoč svemu ipak su postigli zavidan komercijalan uspjeh koji je kulminirao 2021. kad su svojim desetim studijskim albumom "As the Love Continues" zasjeli na sam vrh službene ljestvice albuma u Velikoj Britaniji. Podjednako dobro prihvaćen i kod kritike i kod publike taj im je album priskrbio i nominaciju za prestižu nagradu Mercury, i donio škotsku nagradu za album godine.

Prije mjesec dana objavljen "The Bad Fire" dobio je nimalo laganu ulogu nasljednika u svakom pogledu iznimno uspješnog albuma "As the Love Continues", a odradio ju je na najbolji mogući način. Snimljen u Lanarkshireu pod paskom Grammyjem nagrađenog producenta Johna Congletona, "The Bad Fire", koji se naslovom referira na škotski kolokvijalni izraz za pakao, nastao je pod utjecajem niza teških osobnih trenutaka koje su članovi ove grupe proživljavali u godinama nakon neočekivanog uspjeha albuma "As The Love Continues". Nakon početne euforije potaknute uspjehom albuma, bili su prisiljeni posvetiti se vlastitim borbama, pa im je povratak zajedničkom pisanju i snimanju albuma postao svojevrsno utočište i dragocjena pomoć u nastojanjima da prebrode neočekivano teška razdoblja u životu. Premda nije zasjeo na sam vrh britanske ljestvice prodaje, "The Bad Fire" je ponovio uspjeh prethodnika i na komercijalnom i na umjetničkom polju, te donio neke od najljepših i najeksplozivnijih pjesama u njihovoj prebogatoj karijeri.

Ovakav niz sjajnih izdanja odrazio se i na njihove koncertne aktivnosti, tako da su nastupi kojima su tijekom protekla tri tjedna u Europi promovirali "The Bad Fire" većinom bili rasprodani tjednima unaprijed, a sličan se scenarij sprema i za ostatak velike im svjetske turneje.

Mogwai su se udružili s PLUS1 kako bi podržali rad humanitarne organizacije War Child, tako da će 1 euro od svake ulaznice prodane na ovoj turneji biti uplaćen War Childu i tako im pomoći u njihovim nastojanjima da zaštite, obrazuju i zauzmu se za prava djece pogođene ratom.

https://www.warchild.org.uk/

Ograničen broj ulaznica po promotivnoj cijeni od 30 eura u prodaji će se naći u srijedu, 26. 2., od 9:00 putem CoreEventa (https://core-event.co/events/mogwai-1bb8), dok će se originalne hard copy / fizičke ulaznice istovremeno moći kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) i Rockmarku (Hrvatske bratske zajednice 4). Od petka, 28. 2., započinje pretprodaja ulaznica po redovnoj cijeni od 35 eura, dok će na dan koncerta, ako ih ostane, cijena im biti 40 eura.