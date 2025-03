Tito & Tarantula u Boogaloou

Koncert je dio velike europske turneje !Brincamos!, kojom bend promovira istoimeni album, a na svojem će putu posjetiti i Ljubljanju, Rijeku, Zagreb i Sarajevo!

Album !Brincamos! izlazi 14.ožujka 2025. u vinilnom izdanju (zbog duljine albuma, dvije live pjesme su izostavljene), također, vinil u ograničenoj nakladi - s dodatnih deset minuta, koje uključuje live pjesme, kao i CD i digitalno izdanje na svim uobičajenim streaming platformama.

Album je glazbeno putovanje, ispunjeno snažnim rockom i bogatom latino punk baštinom benda. Svaka pjesma odražava njihov prepoznatljiv zvuk, nadilazeći žanrove, jezik i kulturne granice.

Za karizmatičnog Tita Larrivu, znamo da je čovjek nebrojenih talenata - glazbenik, skladatelj, glumac i producent, a njegov utjecaj na glazbu i film neizmjeran je.

Karijeru je započeo u pionirskom latino punk bendu The Plugz, koji je oblikovao zvuk ranog Hollywooda. Plugzi su ostali zapamćeni po kultnoj obradi pjesme "La Bamba" i glazbi za kultni film "Repo Man", uključujući pjesmu "Hombre Secreto" - španjolsku verziju klasika "Secret Agent Man".

Kroz godine, Larriva je surađivao s glazbenicima i redateljima poput The Gun Club, Davida Byrnea i Pee-Wee Hermana, a njegov rad na filmu dosegao je vrhunac suradnjom s Robertom Rodriguezom. Njegova pjesma "After Dark" postala je kultna zahvaljujući filmu "From Dusk Till Dawn", dok su njegovi hipnotizirajući nastupi s Titom & Tarantulom osvojili fanove diljem svijeta.

Turneja !Brincamos! započinje u ožujku, a u Zagrebu ih gledamo i slušamo, 2.4. u Boogaloou, samo dan nakon nastupa u riječkom Exportdrvu.

Tito & Tarantula pozivaju sve svoje obožavatelje da im se pridruže na nezaboravnoj turneji. Njihova glazba svjedoči o trajnoj snazi rocka i ponosu latino kulture.

Ulaznice u prodaji putem Entrio sustava po cijeni od 30,00 eura.

Link na ulaznice : https://www.entrio.hr/event/tito-tarantula-brincamos-tour-2025-zagreb-21459