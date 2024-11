Double Bill u Močvari večeras

KUM - Kazalište u Močvari vas vodi na plesno-pjevni igrokaz kakav do sada niste vidjeli:Jeste li kad svjedočili izvedbi koja svoja koreografsko-dramaturška rješenja pronalazi u PUNK kulturi? Zamislite proces stvaranja predstave koji se oslanja na okoliš punka, odnosno njegovu prostornost uz crpljenje inspiracije tipičnih elemenata punk koncerta: kruga kao središta energije, mosh pita kao omeđenog prostora, te jasnih procedura unutar svakog punk koncerta, uključujući pogo, izmjenu pozicije izvođača i publike, te kaos. Dopustite da zajedno dekonstruiramo ono što punk jest - uz umjetničku organizaciju Škvadra.Upad u pretprodaji: 10 €

Upad na dan događanja: 15 €

Pretprodaja ulaznica: https://bit.ly/ThePogoDollshttps://facebook.com/skvadra.kolektiv

https://www.instagram.com/skvadra_kolektiv

PLES IS NOT DEAD je double bill večer u kojoj UO Škvadra, odnosno njezin izmišljen pseudo-bend The Pogo Dolls, poziva bend i publiku kako bi se okupili na zajedničkom koncertno-plesnom događaju u kojem se predstava The Pogo Dolls tretira kao uvodni čin ili kao izvedba iznenađenja usred koncerta.

Imenovanjem izvedbe nazivom benda i korištenjem okoliša koncerta uspostavlja se ekvivalent suvremenog plesnog kolektiva s bendom zbog mogućnosti zahvaćanja šireg auditorijuma od onog u vlastitoj enklavi, odnosno onih koji ples stvaraju i prate. Sve je veća tendencija da se ples nastanjuje u nove, alternativne ili pak neadekvatne prostore.Ples Is Not Dead je događaj koji podcrtava problematiku infrastrukture, izumrlih prostora kulture kao i pitanje brige o kulturnoj ostavštini grada. Gdje idemo kada se zadnji nezavisni prostor zatvori? Koliko nam prostora još preostaje? Jesu li institucije spremne otvoriti svoja vrata sadržajima koji oblikuju identitet grada te ga čine relevantnim, uzbudljivim i izazovnim?

CURA I DEČKO (Zagreb) Kako bi nam svima ovo bilo nezaboravno iskustvo, pobrinuti će se CURA I DEČKO. Usred tjedna u Močvari, jer povijest nas uči da je to recept za pamćenje. Oni su skupa, ne samo u pravom životu, nego i na sceni. Okruženi analognim i digitalnim mašinama uživo sviraju ljubav koja se potom pretvori u tvrđi party, sve u simbiozi s publikom. Ovo je vrlo plodna godina za dvojac; još jedan 24-satni performans je iza njih, exportali su se i u Bosnu i Njemačku, svirali na INMUSIC festivalu, a prije eventa objavljuju bolestan spot kojim ganjaju vrhunce koje zaslužuju.

STANKOFF (Zagreb)I za kraj nam ostaje DJ akcija kada integralni akter performansa preuzme after. STANKOFF je svoje prve glazbene korake obavio u podrumu "Klein" Pločnika, ali se potom njegova selekcija mogla čuti u FUNK-u, Attack-u i svim ostalim prostorima koji su imali afiniteta spram njegove disco selekcije koja se uvijek mijenja s obzirom na prostor u kojem svira. Jedan je od osnivača i članova UO Škvadra i Arbajt Kolektiva s kojima je ostvario niz premijernih naslova kao što su: Arbajt, Arbyte 2.0, Preživjeli kao i mnoge site-specific intervencije.