Slade u Boogaloou 15. 4.

Dave Hill's SLADE, predvođeni originalnim članom i osnivačem Daveom Hillom, nastupit će 15. travnja u klubu Boogaloo i zagrebačkoj publici pružiti večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i čistim rock'n'rollom.

S karijerom koja traje više od šest desetljeća, Slade su ostavili neizbrisiv trag u povijesti pop-rocka i glam rocka. Bend se može pohvaliti s čak 23 singla u Top 20, od kojih je šest doseglo prvo mjesto britanskih top-ljestvica, kao i nizom iznimno uspješnih albuma koji su obilježili generacije slušatelja. Njihove pjesme poput "Cum on Feel the Noize", "Coz I Luv You", "Mama Weer All Crazee Now", "Gudbye T' Jane" i "Far Far Away" i danas su jednako snažne, često prisutne u filmovima, televizijskim reklamama i glazbenim retrospektivama.

„Far Far Away"

Poznati po energičnim i glasnim koncertima, Dave Hill's SLADE i dalje slove kao jedan od najuzbudljivijih live bendova. Njihovi nastupi spajaju sirovu rock energiju, prepoznatljivu glam estetiku i snažnu komunikaciju s publikom, stvarajući atmosferu u kojoj se pjesme pjevaju uglas od prvog do posljednjeg refrena.

"Cum on Feel the Noize"

Zagrebački koncert u Boogaloou donosi rijetku priliku da se legendarni hitovi dožive u klupskom ambijentu - blizu pozornice, glasno i bez filtera. Ovo je koncert koji spaja generacije, nostalgiju i nepatvorenu rock'n'roll strast, potvrđujući da prava energija na pozornici ne poznaje godine.

Ne propustite večer u kojoj rock'n'roll slavi svoju povijest - uživo.

Ulaznice u pretprodaji putem ticket4you sustava, po cijeni od 30 eura te 35 eura na dan koncerta.

Link na ulaznice : https://www.ticket4you.hr/event/slade-boogaloo-134