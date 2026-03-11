Mortal Kombat u Boogaloou dva dana za redom

Beogradska metal-punk institucija Mortal Kombat vraća se u Zagreb ovoga vikenda u velikom stilu - dvostrukim koncertom koji će se održati u petak i subotu, 13. i 14. ožujka u klubu Boogaloo. U prodaji su posljednje ulaznice za koncerte, a objavljena je i satnica za oba dana. U petak se ulaz otvara u 20 sati, FLESH pred publiku stiže u 21, a Mortal Kombat pozornicu preuzima u 22 sata. Dan kasnije vrata se također otvaraju u 20, PENETRACIJA će svirati u 21, a Mortal Kombat u 22 sata.

Godina 2026. posebno je značajna za Mortal Kombat jer obilježavaju deset godina od izlaska legendarnog albuma „Besprekorna pobeda", izdanja koje je snažno obilježilo regionalnu alternativnu i metal-punk scenu. Prva večer, u petak 13. ožujka, bit će gotovo u cijelosti posvećena tom albumu, uz izvođenje većine pjesama koje su publici donijele prepoznatljivu kombinaciju energije, zvuka i oštrog humora.



Druga večer, u subotu 14. ožujka, donosi pravi „best of" Mortal Kombata - presjek najvećih hitova iz svih faza njihove karijere, uz posebne goste i iznenađenja koja će se pamtiti.

Kao gosti nastupit će dva snažna domaća imena. Prvu večer otvara FLESH, legendarni hrvatski heavy metal trio koji od 2004. godine brani metal vjeru, a često se opisuje kao bend koji zvuči „kao Manowar, samo bolje". Drugu večer publiku će zagrijati PENETRACIJA, lugar metal bend osnovan 2009. godine, poznat po pet albuma i više od četrdeset pjesama koje bez zadrške veličaju, kako sami kažu, prave ljudske vrijednosti: otimanje, seks i metal.

Mortal Kombat je na sceni više od šesnaest godina, a poznat je po tvrdom zvuku i izravnim, društveno angažiranim tekstovima koji kroz satiru seciraju suvremenu stvarnost. Bend je osnovan 2009. godine iz potrebe za imenom koje će dostojno predstavljati underground duh devedesetih. Već s prvim pjesmama ostvarili su velik odjek na YouTubeu, a kroz godine su, oslanjajući se isključivo na vlastitu intuiciju i rad po vlastitim pravilima, izgradili status jednog od najvažnijih bendova regionalne alternativne scene. Do danas su objavili pet studijskih albuma, uključujući i recentna izdanja s pjesmama „To sam što jesam" i „After parti" iz 2023. godine.



Ulaznice možete nabaviti u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) te online putem sustava Entrio.

Organizator koncerata je Dostava zvuka