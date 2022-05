AGON by AOC predstavlja AGON PRO AG274QZM

AGON by AOC, jedan od vodećih svjetskih brendova gaming monitora i IT dodataka najavljuje AGON PRO AG274QZM, superbrzi 240 Hz gaming monitor od 68,58 cm (27") s QHD rezolucijom i MiniLED IPS panelom koji oduzima dah. AG274QZM omogućuje prodorne i točne boje IPS panela s MiniLED pozadinskim osvjetljenjem s čak 576 zona zatamnjivanja. To mu omogućuje postizanje visoke razine DisplayHDR 1000 certifikata s vršnom svjetlinom od 1200 nita, prikazujući duboku crnu i jarku sunčevu svjetlost u istom kadru, istovremeno nudeći iznimno gaming iskustvo velikih brzina (1 ms GtG) bez kompromisa kakvo traže konkurentski gameri.

Dizajniran za uspjeh

AGON PRO AG274QZM najnoviji je član AGON PRO obitelji usmjeren na legende gaming zajednice: profesionalne gamere i esport entuzijaste. Kao i ostali modeli AGON PRO serije, AGON PRO AG274QZM ima nagrađivan (Red dot design award) i izdržljiv ergonomski stalak s ugrađenim upravljanjem kabela koji nudi prilagodbu visine, nagiba i zakretanja za zdrave i ugodne gaming sesije.

Trostrana 27-inčna IPS ploča bez okvira s 1,07 milijardi boja ima QHD rezoluciju (2560x1440) i stopu osvježavanja od 240 Hz. Upravo je to najbolja kombinacija performansi za današnje vrhunsko natjecateljsko gaming iskustvo. QHD rezolucija nudi kvalitetno rješenje za trenutne GPU-ove s ciljem postizanja visoke vjerodostojnosti i brzine kadrova. S druge strane, stopa osvježavanja od 240 Hz danas predstavlja novu osnovnu razinu za konkurentne FPS gamere koji su inače naviknuti na stope osvježavanja od 144 Hz i više. S GtG vremenom odziva od 1 ms, brza radnja na monitoru djeluje gotovo besprijekorno. Zahvaljujući ugrađenoj Nvidia G-Sync kompatibilnosti, titranje i zastajkivanje slike eliminirani su korištenjem varijabilne brzine osvježavanja.

Što više, to bolje

Glavna značajka konkurentnog AG274QZM njegovo je MiniLED pozadinsko osvjetljenje sa čak 576 pojedinačnih zona zatamnjivanja. Uključivanjem pozadinskog osvjetljenja tek na malom dijelu ploče, monitor može doseći svjetlinu do impresivnih 1200 nita za prikaz svijetlih vizualnih značajki poput sunčeve svjetlosti, vatre itd., istovremeno prikazujući duboke i tamne sjene. Ovaj širok i dinamičan raspon iznimno povećava percipirani omjer kontrasta i pruža bogato, živopisno i impresivno gaming iskustvo. S uključenim štitnikom za monitor, zaslon može prevladati izazove poput jakog ambijentalnog svjetla ili odsjaja od svjetla pozornice još više povećavajući percipirani kontrast. Certificiran s VESA DisplayHDR 1000, AG274QZM nudi istinsko HDR iskustvo u kombinaciji s velikom brzinom osvježavanja i oštrom QHD rezolucijom.

Nadalje, AG274QZM izvrstan je i za gamere koji rade od kuće ili koriste svoja računala za kreiranje sadržaja. Ovaj svestrani monitor nudi i USB-C povezivanje sa snagom od 65 W za punjenje prijenosnih računala. S četiri USB 3.2 ulaza, monitor se može koristiti i kao priključna stanica za povezivanje periferije poput tipkovnice i miša. Zahvaljujući ugrađenom KVM prekidaču, korisnici mogu kombinirati dva načina rada i prelaziti iz jednog u drugi (npr. gaming računalo i računalo za rad ili streaming) koristeći isti set tipkovnice i miša.

Za prilagođavanje monitora individualnim postavkama, AG274QZM nudi Light FX RGB svjetla na stražnjoj strani, koja se mogu sinkronizirati s drugim AGON modelima pomoću AOC opreme. Također, AGON logotip se projicira na radnu površinu stvarajući dodatni ugođaj. Uključeni QuickSwitch kontroler olakšava podešavanje postavki OSD-a, a njime se može upravljati joystickom ili preko G-Menu softvera.

AGON PRO AG274QZM bit će dostupan od lipnja 2022. po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 9.829 kn (bez PDV-a).