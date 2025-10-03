adidas predstavio TRIONDU - službenu loptu FIFA Svjetskog prvenstva 2026.

adidas je danas premijerno predstavio TRIONDU, službenu loptu FIFA Svjetskog prvenstva 2026., čime je započelo odbrojavanje do najvećeg nogometnog događaja na svijetu koji će se prvi put održati u tri zemlje - Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama.

Naziv lopte spaja riječ Tri (tri) i Onda (val) te simbolizira povezanost triju nacija. Na dizajnu se ističu valovite linije u crvenoj, zelenoj i plavoj boji koje se sjedinjuju u trokut, a svaka država domaćin dobila je i svoj prepoznatljivi simbol - zvijezda za SAD, javorov list za Kanadu i orao za Meksiko. Zlatni detalji podsjećaju na trofej Svjetskog prvenstva, dok utisnuti simboli i tekstura lopte daju poseban vizualni dojam, ali i funkcionalnost tijekom igre.

Lopta ima i potpuno novu konstrukciju od četiri panela koja osigurava stabilnost u letu i dodatno prianjanje čak i u zahtjevnim uvjetima. Ugrađena je i najnovija verzija adidas Connected Ball tehnologije koja zahvaljujući senzoru smještenom u samoj lopti šalje precizne podatke u realnom vremenu, što dodatno pomaže sucima da brže donose ključne odluke.

„Na TRIONDI svaki detalj ima svoju svrhu. Zbog utisnute teksture, slojevitih grafičkih elemenata i odvažnih boja lopta je vrlo lako uočljiva i privlači pozornost. Jedinstvena je. Ovo je vizualno i igrački najupečatljivija lopta FIFA Svjetskog prvenstva koju smo ikada stvorili - prava majstorija namijenjena najvećoj nogometnoj pozornici, koja vas zove da je uzmete, divite joj se i, naravno, igrate s njom", istaknuo je Sam Handy, generalni direktor adidas Football.

Direktorica kategorije u adidasu, Solene Stoermann, naglasila je kako lopta ima i snažnu emocionalnu dimenziju: „Nogomet donosi radost među ljude i nijedan turnir ne utjelovljuje tu radost kao FIFA Svjetsko prvenstvo. Po prvi put ono će se održati u tri zemlje, a s tim dolazi i službena lopta koja je dostojna ovog događaja. Čim su domaćini turnira najavljeni, znali smo da moramo stvoriti nešto posebno - loptu koja se može koristiti svugdje, od dvorišta do najvećih svjetskih stadiona. Sljedećeg ljeta TRIONDA će biti glavna zvijezda najveće sportske pozornice na svijetu, i jedva čekamo da i navijači i igrači uživaju u tom trenutku."

TRIONDA, službena lopta FIFA Svjetskog prvenstva 2026., dostupna je od danas u adidas trgovinama i na službenom adidas webu, kao i u svim fizičkim i online Intersport i Sport Vision trgovinama.