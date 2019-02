A Weekend Block Party uz dub, hip-hop, house i soul

Zagrebački festival pod otvorenim nebom, A Weekend Block Party, vraća se ovog proljeća u dvorište The Garden Brewery na Žitnjaku, i to od 28. do 31. ožujka. Nakon odličnog prošlogodišnjeg debija, novo izdanje u suradnji The Gardena i Pozitivnog ritma trajat će jedan dan više, te najaviti proljeće uz provjerenu formulu žanrovsko različitih nastupa.

Četiri dana A Weekend Block Partyja predstavit će odličnu glazbenu postavu koja se sastoji od međunarodno cijenjenih, kao i lokalnih izvođača, a sve to u kombinaciji s craft pivom i hranom, dućanom ploča i merchandisea, u maniri prave kvartovske zabave u dvorištu pivovare.

A Weekend Block Party 2018. Aftermovie

Prvu veliku sezonsku open-air zabavu u Zagrebu otvorit će u četvrtak, 28. ožujka, sjajan line-up dub i reggae izvođača. U sklopu turneje povodom 30 godina djelovanja kao glavni gosti stižu Zion Train, jedni od najutjecajnijih svjetskih dub sound systema i najugodnijih live dub actova. Jedinstvenost Zion Traina leži u korištenju live dub miksanja uz pratnju akustičnih instrumenata i izuzetnih vokala. U Zagrebu će tako prvi puta nastupiti u pratnji vokalistice Michele Grene, poznate još iz vremena kad je bila vokal kultnog talijanskog dub benda B.R. Stylers. U svoja postignuća Zion Train ubrajaju i Jamaican Reggae Grammy Best Dub Album za "Live as One" kojeg su izdali 2007., a osnivač Neil Perch vlasnik je priznate izdavačke kuće Universal Egg. Podršku glavnim gostima dat će domaći Digitron, najpoznatiji sound system u regiji i prvi u Hrvatskoj, ovaj put u DJ izdanju, Bamwise, šesteročlani dub bend iz Zagreba, a zagrijavanje će odraditi mladi Rasta Altitude Sound (R.A.S.).



Zion Train feat Michela Grena

Drugi dan, petak, obilježit će hip hop žanr i trenutno od jedan od njegovih najvećih majstora na gramofonima - kanadski Skratch Bastid. Tijekom proteklih 15 godina, za njegove vještine i ime se pročulo na svim kontinentima, a uspješnu karijeru je započeo na DJ natjecanjima gdje je postao turntable šampion. Uz neusporedivu tehničku vještinu, šesto čulo kada je riječ o odabiru pjesama i zaraznu karizmu na pozornici, Skratch Bastid omiljeni je DJ svojih kolega, među kojima je i DJ Jazzy Jeffa, s kojim uz Nu-Marka (Jurassic 5) te ostale hip hop velikane, sjedi u žiriju trenutno najvećeg DJ natjecanja na svijetu - Red Bull Thre3style. Svako ljeto slavi hip hop kulturu u raznim gradovima Kanade kroz seriju sada već kultnih događanja Bastid's BBQ. Raznovrstan i opušten u različitim stilovima - hip hop, funk, disco, club, rock, stiže iz Toronta rasplesati A Weekend Block Party. Za njega će publiku zagrijati domaće hip hop poslanstvo Frx, Phat Phillie, Soul Bader i Sinke Fresh.



Skratch Bastid & Andrew Forde "Redbone" (DJ + Violin Childish Gambino live remix)

Subotnja house večer donosi pravu plesnu groznicu. M.I.L.E koji slovi za kultno ime zagrebačke scene, a tu je i rezident Mastersa i rado viđeno ime u pivovari LukadeLux, te Big Danny Kane, sve češći zagrebački gost koji jamči ples uz funk i disco selekciju. Novo veliko house glazbeno ime subote bit će objavljeno uskoro.



Zadnji dan A Weekend Block Partyja je nedjelja, a popodnevno druženje režirat će Adriatic Coasting predstavljajući uzdanice istoimene booking i live agencije. Jack Tyson Charles, sin legendarnog Craiga Charlesa mnogima poznatog kao Lestera iz Crvenog patuljka, dolazi uživo u punoj postavi predstaviti svoje jedinstveno viđenje soul glazbe. Kao novo međunarodno ime Adriatic Coasting tima, predstavit će svoj talent, koji je već viđen suradnjom na hvaljenom albumu Lack Of Afro, a bit će ovo prilika među prvima čuti novi album. Iva je nekoć bila poznata kao Iva Starkova, a nakon pauze se vraća pokazati zašto i dalje slovi kao jedno od najistaknutijih imena domaće beat scene. Tu je i deep boogie, soul, afro znalac Matija Duić, a svima se priključuju Nick Colgan i Pepi, začetnici Adriatic Coasting radijske emisije, programa i cijelog branda, zaduženi za glazbu zbog koje se osjećate dobro.



Jack Tyson Charles - "Restoration"

Prvo izdanje A Weekend Block Partyja koje je prošle predstavilo dub i hip-hop legende Lee Scratch Perryja, Mad Professora ili Pharoahe Moncha donijelo nam je novi gradski festival koji je oživio istok grada, kako glazbom tako i popratnim programom. Po prvi put u Zagrebu tako ćemo ovog ožujka okusiti pravu Jamajku na tanjuru, a direktno s tog karipskog otoka stiže legendarni Mr Jerk i donosi najfinije začine i namirnice. Tim PDV-a je pripremio poseban pop-up record store s probranim vinilnim naslovima, merchandiseom te potrepštinama i dodacima za sve zaljubljenike u vinile.

Ulaznice su dostupne u sustavu Entrio.hr. Pretprodajna cijena za sva četiri dana je 250 kuna, 350 na ulazu. Dnevne ulaznice za četvrtak u pretprodaji su po 70 kuna, na ulazu 90 kuna, za petak i subotu 90 kuna u pretprodaji i 120 kuna na ulazu, te za nedjelju 50 kuna u pretprodaji, 70 na ulazu.

The Garden i Pozitivan ritam timovi kreatori su hrvatske festivalske scene više od desetljeća, a ovom suradnjom stavljaju Zagreb na popis nezaobilaznih gradova Europe. Povezujući dugogodišnje iskustvo i znanje u organizaciji događaja koji sežu preko Istre i Dalmacije, postavili su Hrvatsku na festivalsku mapu svijeta ujedno dovodeći izvođače koji su od samih početaka kreirali žanrove i bili dio festivalske scene. A Weekend Block Party ujedno je i službena najava ljetnih festivala u organizaciji dva promotera, te će predstaviti ukupno devet ljetnih događaja - Love International, Defected Croatia, Dekmantel Selectors, SunceBeat, Hospitality On The Beach, Seasplash, Outlook, Dimensions i Slurp.