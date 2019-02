Ischariotzcky na Akustici 19. veljače

Grupa Ischariotzcky će u Rockmarku u utorak 19. veljače predstaviti prvi album i najaviti samostalni zagrebački koncert planiran 23. istog mjeseca u Tvornici kulture.

Program Akustika ugostit će skupinu iz Brela koji će u nestandardnom akustičnom izdanju predstaviti svoj hvaljeni debitantski album "Recovery" kao uvod u koncertnu promociju u Tvornici.

Svoje akusticiranje su najavili riječima: "Budući da je temelj zvuka benda Ischariotzcky mnogobrojnost članova, te raznolikost i punina aranžmana, iznimna nam je čast i veliki izazov u "ogoljenom" sastavu izaći pred publiku Rockmarka i pokušati što bolje dočarati atmosferu albuma Recovery u sklopu već kultnog programa Akustika. Veselimo se!"

Ischariotzcky - "Nothing At All"

Ischariotzcky su se zagrebačkoj publici do sada predstavili zamijećenim nastupima na Zagreb Beer Festu prošloga proljeća te otvaranjem drugog dana Pozitivnog koncerta u prosincu, a zasluženo su ulovili poziciju jednog od najuzbudljivijih novih imena na domaćoj glazbenoj sceni. Val koji je krenuo odlično prihvaćenim singlovima "Perfect Sky" i "Nothing At All" svoju je punu snagu doživio u studenom prošle godine kada je objavljen "Recovery" s 11 autorskih pjesama, a prvijenac je odmah uvršten i u najbolje albume 2018. Koncertna promocija albuma zakazana je u Tvornici kulture u subotu 23. veljače.

Ischariotzcky - "Perfect Sky"

Prije Tvornice Ischariotzcky stiže u zagrebačku rock knjižaru Rockmark u Berislavićevoj gdje će u utorak 19. veljače akustično izvesti nekoliko pjesama. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan.