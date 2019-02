EXIT objavio žestoka gitarska pojačanja za Explosive pozornicu

Ekstremna pozornica za ekstremne ljude, čuveni Explosive Stage smješten u rovovima Tvrđave, ove godine bit će pravo poprište fanova žešćeg zvuka EXIT festivala.

Uz već najavljene Phila Anselma koji će na glavnoj pozornici uz svoj novi bend The Illegals izvesti set koji se sastoji od pjesama Pantere, kao i operne metal dive Tarje Turunen koja stiže na Addiko Fusion pozornicu, na EXIT i Explosive stižu Arcturus, Entombed A.D, Peter and the Test Tube Babies i Total Chaos, ali i niz drugih domaćih, regionalnih i svjetskih izvođača spremnih za opasnu svirku. Nova pojačanja predvodi jedno od vodećih svjetskih deathcore imena, Whitechapel, koji premijerno stižu na ove prostore i čiji živi nastupi predstavljaju pravu energetsku bombu koja se ne propušta, dok se giganti švedske melodic death scene, Soilwork, također pripremaju za svoj premijerni nastup u Srbiji, kako bi publiku poveli na zvučno putovanje kroz svoju bogatu karijeru, ali i podijelili s njom pjesme s najnovijeg studijskog albuma Verkligheten! Evoluciju svog zvuka i desetogodišnjicu karijere na Explosive pozornici proslavit će Booze & Glory, neustrašiv street punk/Oi! sastav iz Londona s herojskom posvećenošću nastupima uživo, a jedan od svojih karakteristično lucidnih nastupa priredit će njemačke i svjetske legende dark wave industrial scene, Das Ich, koji su od osnivanja krajem osamdesetih do danas inspirirali bezbroj umjetnika širom svijeta.

Whitechapel "Elitist Ones" (OFFICIAL VIDEO): https://youtu.be/DbANenk8o1o

Silovite rifove donosi i Enforcer, jedan od najjačih heavy speed metal bendova iz Švedske u stalnom usponu popularnosti već 14 godina, kao i jedno od najcjenjenijih doom metal imena ove unikatne i mračne scene, švedski October Tide, nizozemski hardcore sastav, Vitamin X, donijet će svoj prepoznatljiv zvuk koji opisuje furiozni punk/HC pomiješan s thrash metalom i rock rifovima iz sedamdesetih, zatim dolazi i mladi engleski punk bend Grade 2, čiji se zvuk može opisati kao snažan i brz, uključujući melodičnu gitaru i pjevljive vokalne dijelove, dok iz ruskog smrznutog pakla stiže crossover banda Siberian Meat Grinder, miješajući hardcore thrash s mnoštvom žanrova - od black metala do rapa. Publici Explosive pozornice predstavit će se i rumunjski Sur Austru, bend koji je oformljen od preostalih članova kultnog sastava Negura Bunget, s ciljem održavanja besmrtnog duha tog benda, a iz regije stiže slovenski sastav KAOZ, velenjski metal starosjedioci prisutni na sceni više od 20 godina, stvarajući soničnu thrash džunglu svojim jedinstvenim pristupom glazbi.

Uz njih, eksplozivnu vojsku na ovogodišnjem Exitu činit će i Scandal, melodični street punk sastav koji dolazi iz Rumunjske, situiran u Londonu te Otvoreni Prelom, anarho hardcore pankeri iz Srbije, zatim Asphalt Chant kao vodeći domaći dark wave bend, kao i veterani rumunjske gothic doom scene - Grimegod. Najekstremniju pozornicu na Petrovaradinskoj tvrđavi pokorit će i malteški ekstremni metalci MartYriuM, hardcore band iz Beograda, Bronze, dok iz regije stiže pojačanje u vidu dva zagrebačka sastava - hardcore grupe Ponor i metalcore benda Pale Origins, a za oldschool heavy metal prizvuk bit će zadužen domaći sastav Thundersteel.

Petrovaradinsku tvrđavu na sljedećem izdanju EXIT festivala od 4. do 7. srpnja posjetit će neka od najaktualnijih imena, ali i žive legende svjetske glazbene scene, među kojima su rock titani The Cure, rock bend o kome se trenutno najviše priča Greta Van Fleet, najčuveniji DJ svih vremena Carl Cox, ikona žestoke scene i nekadašnji frontmen Pantere Phil Anselmo sa svojim bendom The Illegals, metal diva besprijekornog vokala Tarja Turunen, kao i Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Lost Frequencies, Sofi Tukker, Tom Walker, 65daysofstatic, The Selecter, Whitechapel, Arcturus, Soilwork, Entombed A.D , Peter and the Test Tube Babies, Booze & Glory, Total Chaos, Das Ich i Atheist Rap, kao i mnoga druga velika imena koja će biti objavljena u sljedećim tjednama.

