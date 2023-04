A koje vi noćne more imate?

Noćne more su nekima stvarno prave more, dok se drugima javljaju tek ponekad... iako se možda stalno ponavljaju i više ne znate kako ili gdje bi krenuli kako bi ih se riješili. Pa kad smo već kod toga, evo koje su najčešće...

Pad s visine - ovo je jedna od najčešćih noćnih mora koju svi doživimo u nekom trenutku. Najčešći razlog tome su stres i tjeskoba zbog kojih se osjećamo kao da padamo s visoka. To zapravo pokazuje našu iscrpljenost i gubitak kontrole nad sobom. Kada pokušavamo zaspati nakon pretjeranog fizičkog ili mentalnog rada, tada gubimo kontrolu nad sobom. Prekovremeni rad iznad fizičkih mogućnosti najveći je razlog tome, a san kao da nas pokušava upozoriti da je vrijeme za odmor. Naš najveći strah je izgubiti kontrolu nad sobom i ovi snovi nas upućuju u tom smjeru. Ako uvijek iznova imate takve uobičajene noćne more, pokušajte se odmoriti.

Tihi vrisak - ako sanjate sebe kako pokušavate vrištati u snu, ali ne možete ispustiti ni zvuk, to pokazuje da neku emociju skrivate od drugih. Postoji nešto što biste trebali podijeliti s drugima, ali ne možete ili ne shvaćate da biste to trebali učiniti i onda se suočavate s ovakvom noćnom morom. Ako se uvijek iznova suočavate s ovom vrstom noćne more, budite oprezni i naučite otvoriti svoje misli zakopane u svom umu.

Utapanje - ako sanjate stalno kako se utapate u svojim snovima, to ukazuje na napete trenutke u vašem životu. Jedan od razloga je i veliki stres jer tada imamo osjećaj da duboko tonemo. Svi mi prolazimo kroz stresna razdoblja u životu, ali ponekad to prelazi granice i traje kontinuirano pa tada sve prihvaćamo kao dio sebe, što ne bi trebalo.

Ova vrsta stresa može biti povezana s poslom, karijerom, vezom, obitelji ili prijateljima. Ako je to vaš slučaj, onda što prije utvrdite uzrok kako biste ga mogli otkloniti.

Jedan od načina su i sanjarica, sanovnik i tumač snova koji vam može pomoći!