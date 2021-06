9 znakova da pijete previše kave

Velike doze kofeina mogu izazvati neprijatne i opasne nuspojave. Ovih devet znakova pokazuju da pijete previše kave i unosite previše kofeina u organizam.

Anksioznost - poznato je da kofein pojačava oprez i budnost kod osobe. Ako se konzumira u prevelikim količinama, kofein može izazvati i anksioznost kod osobe. Zabilježeno je da izuzetno visoki dnevni unos od 1000 miligrama kofeina ili više dnevno uzrokuje nervozu i slične simptome kod većine ljudi, dok čak i umjereni unos može dovesti do sličnih učinaka kod osoba osjetljivih na kofein. Uz to, umjerene doze kofeina mogu uzrokovati ubrzano disanje i povećane razine stresa.

Često mokrenje - visok unos kofeina povezan je s povećanom učestalošću mokrenja, pokazalo je više studija. Da biste to spriječili, trebali biste ograničiti unos kofeina.

Nesanica - većina ljudi obožavaju kavu jer im pomaže da ostanu budni. No, previše ovog napitka može narušiti san. Studije su pokazale da veće količine kofeina mogu dovesti do toga da osobi treba puno duže da zaspe. Uz to, kofein može skratiti ukupno vrijeme spavanja, pogotovo kod odraslih.

Ovisnost - kofein može izazvati ovisnost kod osoba koje ga konzumiraju pa ako ga ne unesu u organizam nekoliko sati, to može izazvati psihičke i fizičke simptome kod osoba koje unose prekomjerne količine kofeina svakodnevno. Neki od tih simptoma uključuju glavobolju, umor i slično.

Probavni problemi - većina ljudi popije šalicu kave odmah ujutro jer im pomaže s pražnjenjem crijeva. No, velike doze kofeina mogu uzrokovati proljev. S obzirom na to da kofein može imati snažan učinak na probavne funkcije, trebali biste smanjiti unos kofeina ako primijetite takve probleme. Osim toga, kavu ponekad možete zamijeniti šalicom čaja koji također sadrži kofein.

Razgradnja mišića - rabdomioliza je vrlo ozbiljno stanje u kojem oštećena mišićna vlakna ulaze u krvotok, što dovodi do zatajenja bubrega i drugih problema. Uobičajeni uzroci rabdomiolize uključuju traume, infekcije, zlouporabu droga, naprezanje mišića i ugrize otrovnih zmija ili insekata. Uz to, bilo je nekoliko izvještaja u kojima se navodi da se ovo stanje javilo zbog prevelike doze kofeina, no to je relativno rijetko. Ograničite unos kofeina na 250 miligrama dnevno ako nsite sigurni kako će utjecati na vaše zdravlje.

Ubrzan rad srca - velike doze kofeina mogu ubrzati rad srca kod nekih osoba. Ako primijetite bilo kakve promjene u srčanom ritmu nakon ispijanja napitaka s kofeinom, razmislite o tome smanjite unos ove tvari.

Umor - iako je kofein poznat po tome da razbuđuje i povećava energiju, u trenutku kada izađe iz organizma može izazvati umor. Kako biste spriječili taj učinak, trebali biste ograničiti unos kofeina kako ne bi se smanjio umor kada kofein napusti tijelo, piše Healthline.

Visok krvni tlak - ako se konzumira u velikim količinama ili prije vježbanja, kofein može povećati krvni tlak, čak i kod osoba koje rijetko konzumiraju kofein. Ovaj učinak može biti privremenpa je najbolje pratiti tijelo kako reagira na kofein, osobito ako i inače imate visok krvni tlak.

Ukratko, umjerene doze kofeina mogu imati niz pozitivnih učinaka na tijelo, no ako pretjerujete s unosom ove supstance, to može izazvati i neke negativne nuspojave.