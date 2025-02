7 vrsta hrane za gubljenje visceralnih masnoća

Tehnički poznata kao visceralna masnoća, to je tvrdokorna mast koja se nakuplja oko vitalnih organa u središnjem dijelu tijela. Osim što povećava opseg struka, može i povećati rizik od niza zdravstvenih problema, uključujući srčane bolesti, dijabetes, nealkoholnu masnu bolest jetre i neke vrste raka.

Dijetetičari su za Eating Well otkrili sedam vrsta namirnica koje bi svaki tjedan trebali konzumirati oni koji pokušavaju izgubiti visceralnu masnoću i početi se bolje i redovito zdravije hraniti.

Bobičasto voće - istraživanja pokazuju da ljudi koji jedu više voća imaju manje visceralne masnoće, piše Eating Well. Tu na scenu stupaju bobičasto voće - jedan od Mooreovih favorita za gubitak masnoće na trbuhu. I dok su svježe bobice ukusne, nemojte zanemariti zamrznute, šalica smrznutih miješanih bobica sadrži šest grama vlakana. Osim toga, ne morate brinuti da će brzo propasti u hladnjaku, što može uštedjeti novac i smanjiti odlaske u trgovinu. Smrznute bobice odličan su dodatak smoothiejima, ali mogu poslužiti i na druge načine.

Grah iz konzerve - "Hrana bogata proteinima i vlaknima odličan je izbor za smanjenje visceralne masnoće", smatra dijetetičarka Abbie Gellman. Konzervirani grah ispunjava oba kriterija. "Konzervirani grah izvrstan je izvor vlakana, i topljivih i netopljivih, a također je dobar izvor proteina", objašnjava ona i dodaje: "To ga čini posebno zasitnim, pomažući ljudima da duže ostanu siti". Primjerice, jedna šalica konzerviranog slanutka sadrži 210 kalorija, 12 grama proteina i impresivnih 11 grama vlakana. Toliko je učinkovit da je jedno istraživanje pokazalo da žene koje često jedu grah imaju manje tjelesne masnoće i uži struk od onih koje ga rijetko konzumiraju. Ako trebate inspiraciju, pogledajte ovih 21 visokoproteinski obrok koji počinje s konzervom graha.

Nemasna svinjetina - proteini su u posljednje vrijeme vrlo popularni. Dokazano je da pomažu pri mršavljenju, a istraživanja pokazuju da mogu pomoći i u smanjenju visceralne masnoće, piše Eating Well. Dijetetičar Dustin Moore slaže se s time da bismo češće trebali jesti nemasnu svinjetinu. "Nemasni izvori životinjskih proteina, poput svinjetine, mogu igrati značajnu ulogu u gubitku visceralne masnoće jer pružaju zasićujuću količinu visokokvalitetnih proteina po porciji", pojašnjava. Primjerice, porcija od 110 grama nemasnog svinjskog filea sadrži 24 grama proteina, a uz to i važne hranjive tvari poput cinka, kolina, željeza i vitamina B12. Istovremeno, izuzetno je siromašna mastima - samo 2 grama masti po porciji, od čega je manje od 1 grama zasićena mast.

Orašasti plodovi - gellman je kao još jednu opciju izdvojila orašaste plodove. "Pomažu smanjiti rizik od bolesti, a istovremeno ne povećavaju rizik od debljanja, mogu čak i pridonijeti mršavljenju", ističe ona na Eating Well. Do toga dolazi do kombinacije zdravih nezasićenih masti, proteina i vlakana, koji su ključni za osjećaj sitosti i zadovoljstva nakon jela.

Tofu - biljni proteini, poput tofua, mogu biti moćni saveznici u borbi protiv visceralne masnoće. Ne morate u potpunosti prijeći na vegansku prehranu, ali jedno je istraživanje pokazalo da su osobe s prekomjernom tjelesnom težinom koje su četiri mjeseca jele vegansku prehranu izgubile više ukupne i visceralne masnoće od onih koje su nastavile sa svojim uobičajenim prehrambenim navikama, piše Eating Well. Osim toga, tofu je iznimno svestran, tvrdi Gellman. "Postoji mnogo načina da uključimo sojine proizvode u prehranu, a tofu je jedan od najlakših i najpraktičnijih načina za povećanje unosa biljnih proteina".

Zamrznuti škampi - zamrznuti škampi još su jedna odlična namirnica za smanjenje visceralne masnoće, kaže Moore. Porcija od 85 grama sadrži 22 grama nemasnih proteina, a ima samo 110 kalorija i 2 grama masti (0 grama zasićenih masti). Osim toga, zamrznuta hrana poput škampa pomaže produljiti rok trajanja proteina, čime se smanjuje bacanje hrane.

Zob - cjelovita zob bogata je posebnom vrstom topljivih vlakana nazvanih beta-glukani, koja su povezana sa smanjenjem masnoće na trbuhu i nižom tjelesnom težinom općenito. "Zob je izuzetno hranjiva, sadrži energizirajuće ugljikohidrate i biljne proteine koji su korisni za zdravlje srca", ističe Gellman. Osim što je odlična za pripremu klasičnih overnight oats (zobene kaše preko noći), može se koristiti i na druge načine. Možete je umutiti u slanu kašu, dodati u granolu, kekse ili čak samljeti i koristiti kao brašno u pečenim jelima.

Eto, to je to...